Меркурий в Скорпион променя живота на 4 зодии

Планетата на комуникациите, технологиите и правилата влезе във водния знак Скорпион на 6-и октомври и ще остане там до 29-и октомври. Транзитът носи интуиция, честна комуникация и силни емоционални разкрития. За 4 зодии периодът е много специален. Те се завръщат по-силни, виждат нещата ясно и постигат победи. Ето кои са, според „Telegrafi“.

Скорпион

Меркурий влиза в техния знак и е нормално да са най-повлияни от това събитие. Най-накрая получават облекчение и яснота, за които копнеят от дълго време. Но Марс също е в техния знак и трябва да внимават как говорят. Емоциите сега са силни. Това е период, който им носи кураж, просветление, така че да използват тази енергия, за да създадат нови връзки и да помагат на околните. Ще научат много от комуникацията и ще съберат увереност да говорят открито за чувствата си.

Телец

Ако са се чувствали несигурни във връзките, сега получават емоционална яснота. Меркурий в Скорпион директно влияе на връзките им. След напрегнат период, ще усетят облекчение. Така задълбочават отношенията и в тях има повече искреност. Необвързаните – това е период за нови запознанства и емоционална дълбочина. Но нека не прибързват. Комуникацията с колелгите на работа също се подобрява. Да очакват подобрения в личните връзки и приятелствата до края на месеца, и важно сдобряване.

Лъв

Досега бяха открити и социални, но сега фокусът се обръща към семейството и дома. В следващите седмици стари теми и нерешени конфликти пак идват на дневен ред. Да не позволяват на емоциите да ги владеят, да намират начини да водят диалог и да ги успокоят. Да затворят стари врати и да създадат нова стабилност. Меркурий и Марс им позволяват да си създадат здравословни граници и вътрешен баланс.

Водолей

Отдавна чувстваха, че нещо не върви добре в кариерата им. Или що се касае до посоката, която са избрали. Меркурий в Скорпион носи яснота и професионален фокус. Помага им да анализират целите и амбициите си. Сега са решени да сменят посоката и да стартират нови проекти или да открият каква е истинската им цел в живота.