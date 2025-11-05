Мерцедес се преобърна след удар в разделяща пътя мантинела край Кресна, камион се натресе в него

Около 06:15 часа на 04.11.2025 г. на АМ „Струма“ в района на км.140 в посока към гр. Кресна, автомобил „Мерцедес Спринтер“, управляван от 20-годишен мъж от с. Ново Делчево, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост се е блъснал в ментинела, разделяща двете пътни платна и се е преобърнал. В последствие в автомобила се е блъснал товарен автомобил „Волво“ с 59-годишен водач от гр. Петрич. С охлузни рани в областта на лицето и натъртвания в областта на дясната ръка е пострадал 20-годишният водач. На двамата мъже са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.