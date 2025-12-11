Месец след като ги удариха с акт, тарторът на агитката на „Левски“ Л. Костадинов и съдружникът му Д. Льондов се амбицираха да легализират дейността си в яз. „Валтата” край с. Самуилово

Месец след като получиха акт за административно нарушение, който предшества наказателно постановление с глоба до 10 000 лв., наемателите на яз. „Валтата“ край петричкото с. Самуилово се сетиха, че трябва да легализират дейността си по отглеждане на риби и спортен риболов, която развиват повече от 1 г., и се заеха да си извадят разрешителното, заради което бяха глобени.

Завчера „Валтата“ ООД на Любомир Костадинов, който е тартор на агитката на „Левски“ и държи 70 дяла от капитала на дружеството, и съдружника му Димитър Льондов прати в БДЗБР обстойно изложение за риболовната дейност в язовира, който наеха миналата година от „Напоителни системи“.

Плановете им са да отглеждат 9000-10 000 кг риба годишно, от които около 60% шаран, 20% толстолоб и малки количества бял амур, хищни риби и есетра. Рибите ще разчитат основно на естествената хранителна база и в малка степен ще се извършва дохранване с естествени фуражи за шарановите видове, което е и условие за събирането им на пасажи с цел организиране на риболов. Люпилни няма да има, а размножаването ще е по естествен път.

Наемателите обаче ще имат доста ангажименти, като есенно почистване на бреговата ивица при ниски води на водоема, рядка посявка на житни култури, които да създадат естествена хранителна база след пролетното завиряване и зарибяване, почистване на нежелана растителност в опашката и заливите на водоема, захранване на рибите с естествени фуражи, периодично опресняване на водата на 20-25% от обема и др. Рибите ще се ловят с въдици за платен риболов и рибарски грипове.

БДЗБР обяви, че намерението на наемателите да отглеждат риба не противоречи на Плана за управление на речните басейни, но бюрократичните мъки на двойката Костадинов-Льондов по легализиране на дейността им не свършват с това – те трябва да получат и разрешително за ползване на воден обем, без което нямат право на никаква стопанска дейност във „Валтата“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА