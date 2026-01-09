Месец след сигнал за опасна изсъхнала топола в с. Железница институциите още събират документи къде точно е дървото, има ли до него вода…

30-метрова изсъхнала топола близо до постройки в с. Железница, община Симитли, притесни местните, защото от нея непрекъснато се чупят и падат огромни клони, които могат да костват човешки живот. Дървото е в махала Джалева, местност Дременец, и вероятно е ударено от гръм, защото е обгоряло.

Кметският наместник на селото Гергана Гиздова вчера потвърди пред „Струма“, че е подала сигнал в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с искане да се издаде разрешително за премахването на дървото още на 12 декември миналата година, но до вчера тополата още си беше на мястото.

Оказа се, че от дирекцията все пак са реагирали – пратили писмо в община Симитли за предоставяне на допълнителни данни с цел установяване точното местоположение на изсъхналата топола и най-важното – дали е в границите на воден обект, или извън него. Ако се окаже, че тополата е извън такива граници, най-вероятно българската бюрокрация ще се завихри с пълна сила и кметът трябва да продължи сигналите до други институции с надеждата, докато писмата циркулират между институциите, да не стане белята.

ВАНЯ СИМЕОНОВА