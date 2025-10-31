Местният парламент в Дупница разреши на общинската болница да отвори хоспис в сградата на бившата Транспортна

Местният парламент в Дупница даде разрешение на общинската болница да учреди ново еднолично дружество. То ще бъде с ограничена отговорност, ще носи името „Хоспис Св. Иван Рилски 2025“ и ще функционира като лечебно заведение от типа на хосписите.

Предложението бе внесено в Общински съвет – Дупница от управителя на болницата д-р Стефан Николов, който от трибуната разказа повече за намеренията си: „Това е една идея, която не е от вчера. На първо място бих искал да изтъкна голямата социална значимост за нашия град. Благодарение на медиите слуховете се носят бързо и вече имаме безкрайно много обаждания и запитвания. Интересът е много голям и хората искат едва ли от утре този хоспис да започне да работи. Така че ние ще направим максималното поне в рамките на тази година да извадим всички необходими разрешителни и документи от Здравната каса и РЗИ. Искам да спомена, че към момента в помещението, което смятаме да бъде хоспис, се помещава детско отделение. Знаете, че там тече ремонт и искаме да използваме времето, докато текат дейностите там, да придвижим всичко документално по учредяването и регистрацията. Когато детското отделение бъде готово, то ще си отиде на мястото, а това помещение ще се използва като хоспис. Първоначално той ще разполага с 10 легла. Освен социалното значение трябва да спомена и другия много важен момент. От ръководството на болницата се опитваме всячески да увеличаваме приходите. На всички е известно, че в началото на тази година имаше едно значително увеличение на заплатите. Виждате накъде отиват нещата с новата минимална заплата в рамките на 605 евро. Ние трябва да реагираме финансово и хосписът ще бъде един от приходите наред с другите дейности“, обоснова своето предложение пред общинските съветници рентгенологът.

Новото лечебно заведение ще се помещава в сградата на бившата Транспортна болница в Дупница



Той завърши, че ще трябва да бъде избран управител за хосписа и допълни, че вече е водил разговори с различни специалисти, които да започнат работа там. Според него би могло и медицински сестри от болницата да дават дежурства в новото лечебно заведение и да получават допълнителни средства за това.

По друга точка от дневния ред на сесията общинските съветници приеха и отчета за своята работа от март до края на септември 2025 година. Председателят Костадин Костадинов отчете стабилизиране в работата на местния парламент, но призова комисиите към него за още по-голямата работа:

„Искам чисто политически да кажа, че Общинският съвет стабилизира дейността си. Както винаги, ще ви призова за повече инициативност и работа върху нормативните документи. Това е, което всъщност би донесло до резултат върху живота на гражданите и малките населени места и въобще всички области в нашата община. Ще похваля спортната комисия, която внесе нормативен документ за разпределение парите на спортните клубове. Ще призова и комисията по ТСУ и обществен ред да заеме с опазването на реда в община Дупница. Обръщам се към нейните членове, трябва да се заемем по-сериозно с тази тема. Трябва да внесем нови правила, мерки и най-вече санкции. Защото това, което се случва в града ни, е недопустимо. Паркирането придоби невиждани размери. Наблюдава се паркиране по тротоари, което превръща един град в село. Това безразборно паркиране навсякъде не може да продължи! Погледнете по-нависоко. Нека да предложим терен на концесионер, който да направи паркинг в централната градска част. Общината не може да го направи, защото няма такива средства. Дайте да помислим за концесия, защото трябва да прекратим тази практика с нерегламентираното паркиране“.

