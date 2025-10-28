Местният парламент в Дупница решава дали да позволи на общинската болница да отвори хоспис

Местният парламент в Дупница ще гласува на своето предстоящо заседание дали да разреши на общинската болница да учреди ново еднолично дружество. То ще бъде с ограничена отговорност и под името „Хоспис Св. Иван Рилски 2025“, което да функционира като лечебно заведение от този тип.

Предложението е внесено в Общински съвет – Дупница от управителя на болницата д-р Стефан Николов. В него рентгенологът посочва, че създаването на хоспис ще има важно социално и медицинско значение за жителите на дупнишката община.

„В лечебното заведение медицинските и други специалисти осигуряват палиативни грижи на терминално болни пациенти. Към момента на територията на община Дупница не съществува такова заведение, което да може да предоставя системни грижи. Новата структура ще запълни тази празнина, осигурявайки както медицинска, така и социална подкрепа на хора в нужда“, обосновава предложението си д-р Стефан Николов.

Според него учредяването на новото дружество ще подкрепи финансовата стабилност на болницата. Той допълва, че лично ще избере кой да бъде управител на новия хоспис при спазване изискванията на Закона за лечебните заведения.

Както вече „Струма“ писа, идеята е хосписът да бъде обособен във вече съществуващо, но неработещо отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски“. То се намира в сградата на бившата Транспортна болница и разполага с добри битови условия, като в момента там вече тече и освежителен ремонт.

Новото дружество ще донесе допълнителни приходи от наем и от собствената си лечебна дейност, които ще бъдат насочени за подобряване материалната база и обновяване медицинското оборудване на многопрофилната дупнишка болница.

Сградата, в която ще се помещава бъдещият хоспис



Припомняме, че в момента тече и мащабен ремонт на детското отделение в общинската болница. В началото на септември управителят д-р Ст. Николов подписа договор с консорциума ДЗЗД „Глав-Архи“, управляван от Искра Йосифова. След това бе изготвена и обществената поръчка за ремонта на педиатрията. Целият проект е на стойност 638 000 лева, като болницата отдели 380 000 лева собствени средства.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



