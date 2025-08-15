Метален кръст пази Плоски от беди

Символът на вярата е над санданското село Плоски. Кръстът е подарък от депутата Георги Георгиев, който е от Плоски.Тази любов е съхранила народа ни през вековете. Нека помним как сплотени с Божията помощ спряхме пожара и къщите ни са невредими, а колко страшно и невъзможно беше по човешки. Там където свършваха нашите сили задружни, там започна Божията намеса“, каза Георгиев пред съселяните си, като припомни накратко ужасната нощ, когато опустошителният пожар бе спрян буквално пред домовете им, благодарение на багериста Божко от Симитлийско.

За освета пристигна протойерей Атанас Мегеров, родом от Плоски, който служи в Българската задгранична епархия на САЩ, Канада и Австралия. Той също благодари на хората, помогнали в битката срещу огъня.





