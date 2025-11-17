Метеорният поток Леониди достигат своя пик в нощта на 17 ноември

Метеоритният поток Леониди, наблюдаван ежегодно през ноември, ще достигне пика на активността си тази вечер – 17 ноември.

В България ще може на бъде наблюдаван около 20 ч., съобщава изданието „Гид на любителя астроном“ на Катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет, цитирано от БТА.

Леонидите са известни с високоскоростните си метеори, които могат да се движат с около 70 километра в секунда. При идеални условия могат да се наблюдават до 15 „падащи звезди“.

Кога и как могат да бъдат наблюдавани Леониди

Метеорните потоци обикновено са най-видими между полунощ и преди разсъмване. Радиантът на метеорите от този поток (привидната точка, от която се появяват) се намира в съзвездието Лъв (Leo), откъдето произлиза и наименованието му.

Леонидите, чието родителско тяло е кометата 55P Темпъл-Тътъл, са един от най-старите известни метеорни потоци, както и един от най-бързите.

Те се движат със скорост около 70 километра в секунда и са считани за едни от най-бързите метеори. Поради тази причина е трудно да бъдат проследени ефективно с бинокли и телескопи.

Потокът Леониди е активен от 6 до 30 ноември и се застъпват по време с Южни и Северни Тауриди – два по-слаби метеорни потока.