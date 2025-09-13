Методи Стойнев спечели Шах фест – Симитли – 2025 г.

Днес се проведе четвъртото издание на международния турнир „ШАХ ФЕСТ – СИМИТЛИ“ 2025. За четвърта поредна година, под патронажа на кмета на община Симитли Апостол Апостолов, със съдействието на шахматен клуб „Капабланка 97“ и директора на турнира Антон Владимиров, градът отново бе център на едно от най-очакваните спортни събития.

Турнирът събра в едно състезатели, гости и почитатели на шаха и протече в 9 оспорвани кръга. Главен съдия за четвърта поредна година бе Георги Бедников – международен съдия по шахмат, добре познат и уважаван сред шахматната общност.

В надпреварата участие взеха повече от 75 души. Интересът тази година бе изключително голям от страна на децата, които с увереност и амбиция местеха фигурите си и доказаха, че шахматът има своето силно бъдеще. Победител в тазгодишното издание стана Методи Стойнев. На второ място се класира Петър Савов и на трето място Адриян Митушев. Специални награди получиха най-малкият и най-възрастният участник, а в различни възрастови групи бяха отличени и талантливи деца. Заслужено признание получиха и двамата състезатели от Симитли – Валери Ашминов и Антон Владимиров.

Наградите бяха връчени лично от кмета на община Симитли Апостол Апостолов, който поздрави всички участници за техния дух, отдаденост и любов към шаха.

Шахматът не е просто спорт – той е школа за ума и характера. Тази игра учи на търпение, концентрация и уважение към противника. Всеки турнир като „ШАХ ФЕСТ – СИМИТЛИ“ показва, че спортът обединява поколенията, вдъхновява младите и пази традициите живи. В Симитли шахът не е просто състезание – той е празник на интелекта и приятелството.





