Мечка живее в планина Верила в Радомирско

Мечка съжителства с дивеча в планината Верила над радомирското село Долна Диканя, съобщава списание „Лов и риболов“. Хищникът се появил през пролетта, като първоначално животните били две – майка и малко мече. От три месеца обаче, майката изчезнала и порасналото мече останало само.

„То слиза всяка седмица до хранилките – по веднъж, или два пъти“, разказа председателят на местната дружинка Борислав Филипов.

Похапва обилно с царевица, след това си ляга върху останалия фураж, като си почине, отново се храни и едва тогава си тръгва.

СНИМКИ сп. „Лов и Риболов“

Много често обаче, тази мечка чупи автоматичното приспособление за разхвърляне на царевица. Няколко пъти вече ловците го поправят, но тя отново го поврежда. Затова обмислят да се откажат от автоматичните хранилки, докато мечката е на тяхна територия и да преминат на ръчно зареждане на царевица.

Това не е единствената мечка, която се е появявала в района на Верила. Преди години също са преминавали подобни животни. За първи път обаче, тази се задържа толкова дълго време и практически живее в района, определи Филипов.Пет тона царевица са осигурили ловците от долнодиканската дружинка за изхранване на дивеча през зимния сезон. В организацията членуват 55 ловци и стопанисват 2500 ха.

СНИМКИ сп. „Лов и Риболов“

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА