Мечка уби язовец в конкуренция около хранилките край Кочан

Удобно осигурената храна става цел на всички видове диви животни, които не са могли да си я осигурят по естествения начин в природната среда. А с наближаването на зимните месеци тя ще става все по-оскъдна и несигурна. Затова и видеонаблюдението, което ловните дружинки масово използват, показват едно – още в първите вечерни часове вече има опашка от чакащи животни по хранилките. Тук законът на първите пристигнали вече не важи- предимството е на най-силните. Въпрос на време е да пристигне и безспорният доминант – мечката, а твърде често и цялото мечешко семейство. Всички останали – прасета, язовци, лисици, сърни – с явно нежелание отстъпват, а по-смелите набързо биват прогонени от трапезата на хранилките.

В почти всички райони на Благоевградска област, потвърждават тенденцията на мечото превъзходство. На една от автоматичните хранилки на дружинката в село Кочан от Гоцеделчевското сдружение се вижда жестока разправа. Един язовец проявява неочаквано нахалство и продължава да събира храната. Привидно тромавата мечка с един удар на лапата го убива.

На същата хранилка председателят на дружинката Здравко Камбошев прави любопитна постановка – подсвирва с телефона, за да провери реакцията и прогони животното. В първия момент тя се доближава до двете мечета, които я съпровождат, като смята, че звукът е от тях. При второто подсвиркване тя улавя посоката и се вглежда в камерата и с един скок я разбива на парчета.

На друг видеозапис от дружинка в Кресна се вижда как мечката тръска друг вид хранилка от водосъдържател на бойлер с отвори като сито , за да излезе по-бързо това, с което е заредена. След като задоволява глада си, тя ляга удобно до бойлера, прегърнала го и така заспива. Никое от обикалящите наоколо диви прасета не посмява да оспори менюто. Източник: slrb.bg