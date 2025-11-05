Мечките в Белица се подготвят за зимен сън, Мима първа се оттегли в бърлогата си

Въпреки топлите есенни дни ниските температури сутрин и вечер вече подсказват на мечките, че е време за хибернация.

Първата мечка от парка за мечки в Белица, която заспа зимен сън, е Мима. Преди това тя старателно е подготвила бърлота си /на снимката/. Тя ще се наслаждава на студените месеци в уют и спокойствие.

Скоро след Мима към нея се присъединиха Станди и Ива.

Подготовката за зимния сън на мечките включва по-разнообразно меню, с по-големи дневни порции. По това време на годината мечките консумират между 15 и 20 кг храна на ден, като менюто им включва плодове и зеленчуци, риба, орехи, както и мед.

Двете нови мечки в парка – Фрол и Фросия, които бяха транспортирани от Украйна, с всеки изминал ден се приспособяват все по-добре към атмосферата в новия си дом и се чувстват чудесно.

За Хелоуин те получиха специални лакомства.