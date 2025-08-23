МЕЧТАН ТРАНСФЕР! Футболна националка от Крупник подписа с италиански отбор, „Пирин Лейдис“ трансферира русата лъвица още през зимата

Втородивизионният „Фрийдъм ФК“ подписа с футболната националка от Крупник Катерина-Мария Равначка. Тимът от Кунео обяви русата лъвица от симитлийското село за свое лятно попълнение цели осем месеца след бившия й отбор в Благоевград „Пирин Лейдис“, откъдето анонсираха трансфера на талантливата тийнейджърка още през зимата?!

„Орле в Италия! Бившето острие в атаката на „Пирин Лейдис“ Катерина-Мария Равначка бе привлечена от италианския отбор „Фрийдъм ФК“. „Пирин Лейдис“ пожелава на своя юношески възпитаник много успехи с новия й клуб, както и да бъде здрава и да няма никакви контузии. Успех, Кате! Веднъж орле – завинаги орле!“, написаха от клуба в областния център на Пиринско в началото на януари.

Орлето К. Равначка стигна до националния отбор /сн. 1/ и до италианската Серия Б Време за релакс преди старта на новия сезон



Така и не стана ясно какво е довело до разминаването в информациите от новия и бившия тим на крупничанката, но е факт, че през пролетния полусезон тя не се появи нито веднъж в състава на „Лудогорец“, в който си беше извоювала незаобиколим статут миналата есен.

Футболната приказка на 17-годишната К. Равначка започва от детската градина и преминава през тренировки с момчета, продължава още на 13 г. в първия отбор на „Пирин Лейдис“, за да стигне до представителната женска селекция на родината, да облече екипа на два от водещите отбори у нас „Локомотив“ /Стара Загора/ и „Лудогорец“, а оттам да се озове в Серия Б на Ботуша. Преди да подпише с 11-ия от миналия сезон във втората лига на Италия, тя мина пробен период, в който успя да впечатли наставника Емануеле ди Мартино и да чуе от него заветното „да“. Получи първи игрови минути в титулярните 11 на 14 август в спаринга срещу „Дженоа“ при равенството 2:2, а официалния си дебют очаква в гостуването на „Чезена“ в стартовия двубой от първенството на 7 септември. По терените на Апенините ще си партнира с друга българска националка Йоана Станкова, която пристигна в Кунео предното лято.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





