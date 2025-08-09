Миди в панировка на шишче

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
- миди без черупки – 500 г
- лимонов сок – 2 с.л.
- чесън – 2 скилидки
- зехтин – 2 с.л.
- сол – на вкус
- черен пипер – на вкус
- сладък червен пипер – 1 ч.л.
- брашно – около 4 с.л.
- яйце – 1 бр.
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Мидите се овкусяват със зехтин, лимонов сок, чесън, сол, черен пипер и червен пипер. Оставят се да се мариноват за 20-30 минути.
Нанизват се на шишчета и се овалват леко в яйце и брашно.
Шишчетата от миди се изпичат на скара или грил тиган за по 2-3 минути от всяка страна, докато станат златисти и хрупкави. Поднасят се с резен лимон и подходящ сос – майонеза, сос тартар, айоли./gotvach.bg