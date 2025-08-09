Топ теми

Миди в панировка на шишче

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 338 )

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

  • миди без черупки – 500 г
  • лимонов сок – 2 с.л.
  • чесън – 2 скилидки
  • зехтин – 2 с.л.
  • сол – на вкус
  • черен пипер – на вкус
  • сладък червен пипер – 1 ч.л.
  • брашно – около 4 с.л.
  • яйце – 1 бр.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Мидите се овкусяват със зехтин, лимонов сок, чесън, сол, черен пипер и червен пипер. Оставят се да се мариноват за 20-30 минути.

Нанизват се на шишчета и се овалват леко в яйце и брашно.

Шишчетата от миди се изпичат на скара или грил тиган за по 2-3 минути от всяка страна, докато станат златисти и хрупкави. Поднасят се с резен лимон и подходящ сос – майонеза, сос тартар, айоли./gotvach.bg



