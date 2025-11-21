Микробус смаза „Мини Купър” на бензиностанцията при хотел „Езерец” в Благоевград

Неприятен инцидент вдигна на крак Спешна помощ, полиция и пожарна, след като снощи микробус удари лек автомобил „Мини Купър” на бул. „Пейо Яворов“, срещу бензиностанцията до хотел „Езерец“ в Благоевград. По първоначални данни микробусът е излизал от бензиностанцията, когато заради невнимание или лоша видимост е ударил лекия автомобил, който се движил по булеварда.

Пристигнаха екипи не са установили тежко пострадали, но жена от единия автомобил е транспортирана с линейка до благоевградската болница за преглед.

Тестовете за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни.

ИВАН ИВАНОВ