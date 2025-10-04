Миналото на Благоевград оживя чрез различни персонажи, стари занаяти и емблематични места в Горна Джумая

Възрожденският квартал „Вароша“ в Благоевград се превърна в сцена на родната история по повод 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония. Атмосферата от миналото бе пресъздадена чрез различни персонажи, стари занаяти и емблематични места, оставили траен отпечатък в паметта на днешен Благоевград.

Жители и гости на областния център имаха възможност да се потопят в духа на старите времена, когато животът се е събирал около легендарни личности като Ангел Тасински, Кире Бобошевецо, Панайот Тасев и колоритни места като, „Последен грош“ и „Мъртви души“, хотел „Лондон“, магазин „Мравка“, сградите „Монопола“, „Кривата краставица“, „Шапката на Франциско“ и други.

По време на възстановката оживя и култовото място „Деветте магарета“, което посрещна гостите с храна, вино и веселие, така, както някога е събирала жителите на Горна Джумая. Със своите сцени и образи квартал „Вароша“ върна времето назад и припомни спомени, легенди и любопитни истории, изградили духа на града.

Събитието съчета историческа памет и жива традиция, превръщайки се в истински празник за всички, които избраха да бъдат част от него.

Част от богатата програма бяха изпълненията на Групата за стари градски песни „Нежни звуци“ и Цигулков ансамбъл „Прима виолина“ в двора на Измирлиевата къща, на Вокален ансамбъл „Езерец“ и Китаро-мандолинния оркестър в двора на Мощанската къща, както и на Пирински танцов ансамбъл „Вихрен“ пред къща „Свети Лука“. Събитието беше съпътствано и от изложба „Благоевград – поглед в миналото“.

Историята ще продължи да оживява и утре, 5 октомври, когато в парк „Бачиново“ от 12:00 ч. ще бъде пресъздаден един от героичните моменти от местната и националната ни история – битката за Горна Джумая по време на Междусъюзническата война. Мащабната военно-историческа реконструкция „Героите на Горна Джумая“ ще върне присъстващите към събитията, белязали свободата и достойнството на поколенията.