Министърът на здравеопазването разпореди проверка по случая с майката и бебето, получили изгаряния на очите от UV лампа в болница

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов изиска незабавен доклад от директора на СБАЛ по паразитни и инфекциозни болести „Проф. Иван Киров“ по случая с майка и бебе, получили увреждания на очите след работа на UV лампа в болнична стая.

Той разпореди спешна проверка на място от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която да установи всички факти и обстоятелства, включително спазването на вътрешните правила за дезинфекция и контрола на достъпа до UV уредите, действията на дежурния персонал и последващата комуникация с пациентите. При констатирани нарушения ще бъдат наложени санкции.

Доц. Кирилов възложи на лечебното заведение да осигури пълно съдействие на семейството, включително проследяващи прегледи и необходимата медицинска документация.

Той подчерта, че са недопустими всякакви опити за възпрепятстване на подаването на жалба и увери, че достъпът до медицинска помощ за пациентите е гарантиран.

