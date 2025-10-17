Министърът на образованието и науката – Красимир Вълчев се срещна с педагогически специалисти от община Сандански

Днес, министър Вълчев посети Професионална техническа гимназия – гр. Сандански, където се срещна с педагогически специалисти от всички детски градини и училища в общината. Срещата премина в дух на открит диалог и споделяне на идеи, насочени към развитието на образователната среда и повишаване качеството на обучението.

След конструктивната дискусия, кметът на община Сандански – Атанас Стоянов, заедно с министър Красимир Вълчев, началника на РУО – Благоевград – Ивайло Златанов и народният представител Георги Георгиев, официално откриха новоизградената спортна площадка в Професионална техническа гимназия – Сандански.

Новото спортно съоръжение е реализирано по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г., Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“.

Площадката е съвременно и безопасно пространство за активен спор, което ще насърчава учениците да развиват своите умения и спортен дух.

Още една инвестиция в бъдещето на младите хора и в развитието на образованието в община Сандански!