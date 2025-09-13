Министърът на образованието Кр. Вълчев пред учителите от община Симитли: Даването на 15 дни за отсъствия по семейни причини беше неправилно решение, заиграване с родителска организация, но засега ще остане, ще разчитаме на вас

Качеството не идва от заключения шкаф с документи, а от работата с децата, най-ценното е да осъзнаете необходимостта от култура за самооценяване

Качеството не идва от заключения шкаф с документи, а от работата с децата. Най-ценното е да осъзнаете необходимостта от култура за самооценяване. Даването на 15 дни за отсъствия по семейни причини беше грешка, но ще разчитаме на вас… Тези и редица други важни констатации направи министърът на образованието Красимир Вълчев по време на среща с учителите от детските градини и училищата в община Симитли. В четвъртък, 11.09., просветният министър заедно с премиера Росен Желязков участваха в тържествената церемония по откриването на модернизираната детска градина „Радост“ – филиал „Център“, посетиха и обновеното училище„Св.св. Кирил и Методий“ в село Крупник. Малко след това Вълчев, придружаван от началника на РУО Ивайло Златанов, кмета на Симитли Апостол Апостолов и депутата Стефан Апостолов, се срещна с учителите. Часът и мястото на срещата, която бе работна, не бяха публично оповестени и по тази причина нямаше медии, но все пак репортер на „Струма“ бе допуснат, а залата на читалището се изпълни с педагогически специалисти.

„Направихме срещата по желание на министъра. Искам да ви кажа да бъдете освободени, да питате всичко, което ви интересува, да задавате въпроси“, обърна се към присъстващите учители кметът на общината Апостолов Апостолов и даде думата на Красимир Вълчев, който внесе уточнение, че освен откриването на детски градини, реиновирани училища и СТЕМ центрове, държи да се среща с педагогическата общност, за да се чуят взаимно. Посочи и че много често написаното от медии и в социални мрежи не отговаряло на истината, затова настоявал за директен контакт с учителската гилдия.

Големите предизвикателства са свързани с образователните резултати и най-вече с мотивацията за учене.

„Системата ни е относително подредена в организационно отношение и относително добре във финансово спрямо другите, но, разбира се, има още какво да се желае. Големите ни предизвикателства са свързани с образователните резултати и най-вече с мотивацията за учене. Затова си поставихме тази амбициозна задача – да променим учебните програми“, започна министърът и акцентира, че има проблеми по всички дисциплини, но най-големи са тези по математика и природни науки, и това се виждало от слабите резултати след 10 клас и не само. По думите на министъра системата на образование възпроизвеждала културата на заучаване, но наред с прекалено амбициозните учебни програми, недостатъчното време, начините за изпитване, оценяването, влияние оказвали и телефоните, екраните… „Затова постоянно апелирам към родители, колкото се може, да ограничат досега на децата, взаимодействието, часовете, прекарани пред екрани“, каза министърът и се позова на световни изследвания, показващи, че екраните и телефоните вредят на всички умения – от комуникативните до двигателните, и на концентрацията.

Както е известно, в момента се обсъждат и се подготвят промени в Закона за предучилищното и училищното образование.В тази връзка Кр. Вълчев уточни, че не се предлагат, респективно няма да бъдат правени радикални промени, а по-скоросе поправят неща, които с времето са показали, че не работят добре, или са били замислени с добри намерения, но са довели до формализъм.

Ми­нис­тър Кра­си­мир Въл­чев /сн. 1/, на­чал­ни­кът на РУО Ивай­ло Зла­та­нов, кме­тът Апо­стол Апо­сто­лов и де­пу­та­тът Сте­фан Апо­сто­лов по вре­ме на сре­ща­та, коя­то из­пъл­ни за­ла­та на чи­та­ли­ще­то /сн. 2, 3/

Една от промените е свързана със забрана за ползване на мобилни телефони в училище.

„Смятаме, че това предложение е добро и е във ваша полза дотолкова, доколкото няма да събирате телефоните за всеки час, а само един път. То пак ще ви затруднява, но поне няма да се губи време в началото на всеки час и по-голяма част от децата ще са концентрирани върху други неща, а не какво са пропуснали на телефона си, докато са били в час“, аргументира се Кр. Вълчев и продължи с езиковата интеграция на децата, които, идвайки от чужбина, не знаели български.

„Връщаме някои познати от миналото неща, като това да има учители-методици. Правим национален кариерен център“,

посочи още промени министърът и коментира, че тези теми останали на заден план, защото общественото внимание се фокусирало върху новия предмет „Добродетели и религии“, а самият той много говорил по въпроса.

„Имаме огромна нужда от усилване на възпитателната функция, чувстваме го като общество. И не че вие не възпитавате, но е факт, че в учебните програми няма акцент върху елемента формиране на отношение на нагласи към възпитанието“, каза на учителите министърът и подчерта, че за да възпитават, педагогическите специалисти трябва да имат повече правомощия, включително и да налагат правила в училище, като например за ползването на мобилни телефони.

Именно затова се предлага значително допълнение и корекция в системата от санкции, по-леко налагане, повече предупредителни мерки.

Засягайки тази тема, Кр. Вълчев коментира, че в момента санкции се налагат трудно. Свързани са с много писане, след това обжалвания, а в същото време няма „меки санкции“.

„И понеже кметът Апостолов е бил футболен съдия, ще направя аналогия с футбола. За да наложи един учител наказание на ученик, трябва преди това да пише, след това да защитава написаното, и няма право на „жълти картони“. Тоест – системата е само „червен картон“. Или: да пишеш, след това да ти оспорват в съда „червения картон“. Горе-долу такава е ситуацията със санкциите. Затова предлагаме по- леко налагане, повече предупредителни мерки. Нещо, което се надяваме да подобри авторитета на учителите“, изтъкна министърът и разказа как в софийските училища основен проблем е взаимодействието с родителите.

Приоритет за МОН са и учебните програми, като този път се работи, без да се бърза.

Върна се отново на определената от самия него като амбициозна задача просветният министър и изтъкна, че този път има документи, наречени визи – тоест какво точно се иска като промяна. Стана ясно и че предишния път учебните програми са „били хвърлени“ на работни групи, а академични лица водели разговори и се противопоставяли срещу отпадането на един или друг материал, вследствие на това учебните програми ставали все по- амбициозни.

„Най-вече профилираната подготовка може да се оптимизира, защото направихме едни ненужно амбициозни профили. Променяме и програмите в професионалното образование. Подготвен е и класификатор на професиите. Предложили сме за обсъждане промени в рамковите учебни планове. Те няма да са толкова големи. Искаме малко да увеличим часовете по основните общообразователни дисциплини, а по математика и природни науки – не само часовете. За съжаление в прогимназиален етап няма голяма вероятност това да се случи. В гимназиален все още не сме взели окончателно решение, училищата са твърде различни“, обяви Кр. Вълчев.

Промени се правят и в оценяването на ученици.

Идеята е в по-голяма степен оценяването да бъде насочено към меренето на умения, тъй като самото оценяване „дава сигнал“ как е ценно да учат децата. Това е базов мотив за въвеждането на нов формат на НВО /националното външно оценяване/ със съответно повече практически задачи, които в по- голяма степен да измерват умения. Целта е да се промени както доминиращата култура на заучаване, така и културата на формализъм. В този смисъл много неща в системата се правят формално, защото се вярва на документа.

Учителите често биват проверявани дали са попълнили документа, а не колко са работили с децата

„Затова в Закона за предучилищното и училищното образование сме предложили да се запише един текст, че педагогическата работа не може да се оценява въз основа на документи, защото като не може да я оценим чрез усилията, често се замества с по-удобния начин – да оценим документа. Това го правят регионалните управления на образованието и те ще спрат да го правят. Разбира се, всяко едно училище, детска градина трябва да бъде подкрепяно, но трябва да бъде и проверявано. И обратното е вярно. Опитваме се да облекчим и вашата работа, и на РУО“, заяви министърът, а присъстващите, изпълнили залата на читалището, слушаха внимателно и в пълно мълчание.

По време на изложението си, продължило 20 минути, Кр. Вълчев засегна и темата за промяна на образователната структура. Става въпрос за идеята на МОН да бъде върната старата „схема“ 4 * 4 * 4, или

учениците да учат по 4 години в съответния етап, като основно образование се завършва след 8 клас,

а не както сега – след 7-ми.

„Факт е, че при нас най-рано се завършва основно образование, в сравнение с останалите страни. Това води до ранно профилиране, до необходимост родителите и децата рано да правят избор, ранна сегрегация в образователни резултати. Последиците /резултатите/ от една такава структура са по-скоро негативни“, бе мнението на министъра, който подчерта, че темата е на ниво дискусия. А иначе образователната структурата е свързана и с националното външно оценяване, дали и кога да има НВО. От една страна, оценяването е необходимо, но от друга, не трябва то да създава напрежение сред учителите и учениците. В унисон с това Кр. Вълчев констатира, че и от МОН, и от училищата всички сумарно хвърляли много ресурси за НВО, а в същото време ги използвали много малко и не успявали да мотивират децата да учат математика.

Думата бе дадена и на присъстващите учители, а въпросите не закъсняха.

Главният учител начален етап на СУ – Симитли Иванка Иванова и председател на координационния съвет на СБУ за общината пита министъра за административната натовареност и 15-те дни отсъствия по семейни причини.

Учителката с 40-годишен стаж сподели, че още при приемането на Закона на предучилищното и училищно образование преди 9 годни, на форум в зала „Арена Армеец“ е поставила въпроса за административната натовареност. Сега отново отправи подобно питане, тъй като е провокирана от публикувания проект на МОН за оценяване качеството на институциите в системата.

„Четох го няколко пъти задълбочено. Като учител с 40-годишен опит участвам в множество комисии в училище и трябва да ви уверя, че те са изключително много. В проекта виждам, че предстои да бъдат сформирани нови комисии за самооценяването вътре в институциите, и четейки задачите, които предстоят, малко се поизплаших. Аплодирам всички ваши намерения за постигане на по-добро качества, но смятам, че един от факторите да се постигне по-добро качество в образованието е учителят да бъде по-освободен от задължения. И тъй като проектът е на ниво обсъждане, вярвам, че трябва да насочите вниманието си за това как да се преодолее тази административна натовареност. Нашето основно задължение е не просто да преподаваме, а да учим децата, да ги вдъхновяваме, да ги мотивираме, за да могат да имат желания. А имат ли желанието, тогава ще имат и воля за учене, резултати“, заключи утвърденият педагогически специалист и продължи мисълта си в посока на възможността учениците да отсъстват до 15 дни от училище по семейни причини.

„Редовно следя, за да видя дали ще има някаква промяна в броя на дните, които се дадоха миналата година за извиняване на отсъствия от родителите. Предполагам и до вас е стигнала информацията, всички колеги сме наясно, че ако една част от родителите използват по целесъобразност тези дни, то други, за съжаление считат това едва ли не като право за ваканции, планувани от семействата. Аз лично, говорейки с моите родители, им казвам, че първо от тях зависи каква визия ще създадат за училището в очите на техните деца. И ако по време на учебни занимания си позволяват да отделят една седмица, за да отидат на семейна почивка, какво ще искаме после от това дете?”, бе пределно ясна Иванка Иванова, която обобщи, че все още обществото не е узряло, за да може да се самоконтролира при изразходването на въпросните 15 дни.

Министърът благодари за точните думи, съдържащи се във въпросите, и призна, че действително административната тежест е един от най-големите проблеми в системата. Той отново изтъкна, че документите се фаворизират пред работата с децата, и разказа как през 2017 г. лично е отменил действащия тогава стандарт за качество. Причината е, че въпросният документ водел до това да се плаща на едни организации да провеждат обучения, да пишат, а след това системите за качество да стоят заключени по шкафове и да се вадят само при проверки. „Качеството не идва от заключения шкаф с документи, а от работата с децата“, категоричен бе Кр. Вълчев и обясни, че смисълът на стандарта за качество е учителите да развият култура за самооценяване.

„Най-доброто, което може да направим, е този нов стандарт да не го използваме поне няколко години за оценка. В смисъл да не оценяваме това дали имате вътрешна система или нямате, заповед за комисия, а вие да осъзнаете необходимостта от такава култура на самооценка. За мен ценното би било да го прочетете така, както вие сте го направили, да се съберете, ако трябва не под формата на комисия, да проведете разговор… Тоест – да допринесе за вашата работа, а не да ви кара да правите нещо чисто формално“, каза на учителите министърът и сподели, че след като през 2017 г. отменил стандарта, е връщал и три нови варианта на проекта.

Що се касае до така дебатираните 15 дни по семейни причини, Кр. Вълчев отговори директно и в прав текст: „Това беше неправилно решение, поне в този му вид, едно заиграване с родителска организация“. Той коментира, че като родител ползвал от тези дни, и изчисли, че имало необходимост от 2-3 дни за лични неща, а също и за пестене на време и да не се чака дълго пред лекарските кабинети, особено в разгара на вируси.

„Или пък едни 7-10 дни се получава. Нека да останат 15, но поне да зависят от учителите, защото ние на вас разчитаме като отговорни. Вие може да прецените кое дете злоупотребява и кое не. Знаете, че има деца на отговорни родители и на не толкова отговорни към образователния процес. Така че остава намерението ни това да го променим. Ако не намалим дните, най-малкото ще предложим преценката да е на учителите. Защото сега текстът какво казва – не вярваме на учителите, вярваме на родителите. Аз пък вярвам на вас, защото вас сме ви назначили и на вас плащаме като служители на държавата. Вярвам и на родителите, но е най-добре да го има този контрол от вас“, изказа се по темата министърът.

По време на срещата, продължила час и половина, бяха засегнати и редица други въпроси. Така например учителката по химия, физика и биология в Обединеното училище в Долно Осеново Васка Стоилова повдигна темата за провежданите в миналото по училищата профилактични прегледи на децата от зъболекари и лекари. Констатира и че сега учениците имат доста проблеми с очите, гръбначни изкривявания…

„Другият ми въпрос е, ако родителите се обвържат финансово с налаганите санкции на учениците, дали няма да са по-отговорни? Например при „забележка“ да има някаква глоба за родителите“, предложи учителката В. Стоилова.

Кр. Вълчев коментира, че би било много хубаво да има програми за профилактични прегледи, и анализира, че 80% от проблемите изискват пари. Той сподели, че са водени разговори с Министерството на здравеопазването, мислено е за такава програма и имат добри намерения за нейното реализиране. По отношение на обвързването на санкциите с глобите, стана ясно, че това може да се случи само ако има договорни отношения между съответната институция и родителите. Подобна практика, както посочи министърът, има в частни училища. „Това, което ние предложихме, е при три забележки да има отнемане на някакви права – изключване от извънкласна дейност или от участие в екскурзия. Или, образно казано, при три забележки следва „червен картон“. Разбира се, всяка една санкция на ученика трябва да върви и с подкрепа, но това не трябва да бъде пречка и вие да се въздържате да налагате санкции“, отправи препоръка към учителите Вълчев.

Пе­да­го­ги­чес­ки спе­циа­лис­ти, сред кои­то глав­ният учи­тел Ива­нка Ива­но­ва /сн. 4/, ди­рек­тор­ка­та Ека­те­ри­на Бам­бо­ва /сн. 5/, зам. ди­рек­то­рът Бо­рис­лав Даф­ков /сн. 6/ и учи­те­ли /сн. 7, 8/ от­пра­ви­ха въп­ро­си



Във връзка с идеята основно образование да се завършва след 8 клас директорката на ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Долно Осеново Екатерина Бамбова поиска да разбере дали министерството има ясна визия за бъдещето на обединените училища, особено в демографски уязвимите райони.

От отговора се разбра, че в малките населени места няма как да бъдат обърнати процесите на вътрешна и външна миграция, още повече че демографското намаление е започнало още преди 50 години. На фона на това обаче политиката на МОН е училищата да бъдат в максимална степен /брой/ запазени, затова и самият министър гледал критично на всяко предложение за закриване на образователна институция.

„Независимо дали ще се регламентира основно образование да се завършва след 8 клас, обединените училища /б.р. обучаващи ученици до първи гимназиален етап – 10 клас/ са добра практика в села като вашите и там, където има концентрация на ученици от ромския етнос. И ако трябва да излязат /б.р. да отидат в училище извън населеното място/, то те няма да го направят, и в крайна сметка ще отпаднат от образователната система“, поясни Вълчев и подчерта, че независимо от решението, обединените училища ще останат като възможност в ЗПУО.

Заместник-директорът на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Симитли Борислав Дафков повдигна темите за възможността да се повтаря в начален етап /1- 4 клас/ и олекотяването на раниците.

„Знаете, че се въведе допълнителна работа с деца с обучителни трудности. Тези допълнителни часове и работата през лятото понякога не са достатъчни. Въпреки това детето преминава от клас в клас и в крайна сметка имаме недотам образован ученик, или, както казвате вие, със затруднения по български, математика…”, констатира и се обърна се към министъра зам. директорът.

Кр. Вълчев поясни, че въпросът с повтарянето е един от най-дискусионните, като всяко нещо има две страни – плюсове и минуси.

„Ако оставим едно дете да повтаря, то рискуваме да „изпадне в дупка“. Да остане да повтаря първи, втори път и след това да отпадне. От друга страна обаче, ако не може да чете, какъв е смисълът да минава нагоре, обречено да трупа дефицити. По- добре е да остане. Може би решението е в баланса. Да повтаря един път или максимум два пъти. Имаше предложение от колеги от друга парламентарна група да се повтаря 3 и 4 клас. Моето мнение е, че ако се повтаря, това трябва да е в 1 клас, защото там е основата“, коментира така важната тема министърът и обяви, че във връзка с езиковата интеграция предлагат, ако дете не знае български език на входа на първи клас, то да учи само български и да има нещо като подготвителна година. „Най-общо предлагаме три пакета – ако дете не знае български, започва с 900 часа. Ако поназнайва малко, например връща се от чужбина и там е било на детска градина, тогава започва с 500 часа. Ако има неголеми дефицити, започва с 200 часа и вече постепенно се интегрира към останалите предмети. Така че търсим баланса – хем да не ги „пускаме по пързалката“, без да знаят български, хем да не стоят много време сегрегирани, дори ако може да настигат.

Какво обаче става, ако на изхода на 1 клас не знае български, тоест минало е през всичките тези етапи. Ние предложихме да повтаря, но неправителствени организации ни скочиха. Моето мнение е, че е по- добре това дете да повтаря, но ако е повече от един път, рискуваме то да отпадне. В този смисъл

не е добре системата ни да бъде изключваща, нито пък избутваща,

но от двете по-лошото е да бъде изключваща“, бе мнението на министъра.

Разсъждавайки за изключването и избутването, Вълчев разказа как бил на посещение в професионална гимназия. На стълбите имало лепенки с таблицата за умножение, а директорката чистосърдечно признала, че мнозина от учениците сега се учели. „Тоест, това, че са стигнали до гимназия, им е дало шанс да научат таблицата за умножение, въпреки че това е трябвало да се случи в 1-2 клас. Това си говорехме и с началниците на РУО миналата седмица. Не трябва да се иска от вас да следвате сляпо учебните програми, а да подобрите базовата грамотност. И когато няма базова грамотност, резултатът е да бъде придобита такава”, заключи министърът.

По отношение на олекотяването на раниците коментарът бе, че наред с шкафчетата, осигуряването на места на втори комплект учебници, някои издателства вече печатат на по- лека хартия, други обаче не искали. Тук бе направеното и важното уточнение, че в оценяването на учебниците вече ще участват и експерти от МОН, а не само учителите да попълват таблици и на практика, макар и формално, да одобряват всичко предложено им. Така с включването на експерти Министерството на образованието ще носи и по- голяма отговорност за самото учебно съдържание.

Впечатление направи, че министърът старателно си записваше всеки един от зададените му въпроси, мислеше, разсъждаваше върху казуси, като например за осигуряването на психолог в ОбУ – Долно Осеново, което е със 126 ученици и по финансови причини не могат да си позволят щат за такъв специалист. И наистина Красимир Вълчев действително дойде, за да чуе учителите. Той ги посъветва да дават предложения, препоръки, а на финала бе изпратен с аплодисменти.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





