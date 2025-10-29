Министър Вълчев и патриарх Даниил ще посетят дупнишкото село Крайници

Министърът на образованието Красимир Вълчев и патриарх Даниил ще посетят дупнишкото село Крайници. Поводът е отбелязване на 150 години просветно дело в селото.

Празничната програма започва в 12.00 часа, когато с водосвет, отслужен от патриарх Данаил, ще бъде открит новият физкултурен салон в местното училище. Съоръжението е изградено за 1,2 млн. лв., осигурени по програма от Министерството на образованието. Подготвена е културна програма до късно вечерта, която е посветена и на Деня на народните будители – 1-ви ноември.

Първото занимание в новооткрития салон ще бъде футболен мач между отбор на училището домакин и отбор от дупнишкото училище “Евлоги Георгиев“.

Следват демонстрации на образователни практики по природни науки – математика и информатика, които ще се проведат в учебния СТЕМ център, открит миналата година. Ще има кулинарна работилница, а в хуманитарния кабинет ще се проведе дискусия на тема: „Съвременни будители“. Вечерта в новия салон ще започне общоселско тържество.