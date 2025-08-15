Министър Караджов засече шофьор с 200 км/ч и прикрит номер на АМ „Тракия“

Министърът на транспорта Георги Караджов хвана шофьор, карал с 200 км/ч и прикрил номера си от ТОЛ таксите с фолио. Това стана ясни от публикация на министъра в социалните мрежи. Транспортният министър обяснява в публикацията си, че е пътувал с личния си автомобил по АМ „Тракия”, където е бил изпреварен от автомобил с марката „БМВ” в аварийната лента, движещ се с над 200 км/ч. Караджов заяви, че трябва да има средна скорост по магистралите и дори трябва да бъдат взимани шофьорските книжки на безотговорните водачи.

ВИДЕОТО ВИЖТЕ ТУК :

„Призовавам всички, които се борят срещу истинските джигити на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията. Само с общи усилия и обществен натиск ще накараме и съда, да признае показанията и видео доказателствата за безобразията по пътищата!”, пише още Караджов.





