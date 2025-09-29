Министър Караджов: Служителите на ДАИ, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

„Автомобилна администрация“ оказа пълно съдействие на органите на МВР за установяване и задържане на корумпираните служители от Областната инспекция в София.

Това коментира пред bTV министърът на транспорта Гроздан Караджов по повод информацията на Института за пътна безопасност, че служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са спрели камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.

По думите му инспекторите са дългогодишни служители – работят в системата от 2012 г. Срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.

„Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи“, каза още Караджов.

Коментарът на транспортния министър идва, след като от Института за пътна безопасност настояха с отворено писмо за негово становище по случая.

Британската попзвезда пя пред повече от 40 000 души снощи на националния стадион „Васил Левски“.

Четирите камиона, превозващи техниката за шоуто, са били спрени при влизане в столицата от екип на „Автомобилна администрация“. Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп. Водачите са подали сигнали в СДВР, както и в британското посолство, и в събота искалите подкуп са били задържани.





