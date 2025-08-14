Министър Кирилов: Вече имаме три медицински хеликоптера, а до края на годината – още два

Вече имаме три медицински хеликоптера, а до края на годината – още два хеликоптера. Това каза пред журналисти в Кърджали министърът на здравеопазването Силви Кирилов, който е в града за откриване на хеликоптерна площадка, предназначена за обслужване на полети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух.

Той обясни, че трите ни налични хеликоптера са обезпечени кадрово, а вече се работи и по обезпечаването на тези, които ще пристигнат до края на годината. Министърът посочи, че четвъртият хеликоптер трябва да пристигне до края на септември и след това има поне два месеца по обслужване, регистрация и проверки.

Кирилов каза още, че стремежът е България да се сдобие с осем хеликоптера, а базите да са шест – в София, Пловдив, Сливен, Търговище, Долна Митрополия и в Монтанско. Министърът обясни, че по този начин в едно и също време няколко хеликоптера могат да работят, а останалите да имат време за техническо обслужване.

По думите му въпросните шест бази са готови само като площадки. Предстои към тях да бъдат изградени и хамбари, за които вече има обществена поръчка и очакванията са до края на следващата година и те да са готови.





