Миризма от цигари у дома – ето как да се отървем

Миризмата на цигари е една от най-упоритите и неприятни миризми, които могат да останат в дома дълго време, Много след като сте загасили цигарата остатъчният дим се наслоява в мебели, завеси, стени и дори в самия въздух. Добрата новина е, че има ефективни начини да се справите с проблема.
Ето какво можете да направите, за да върнете чистия и свеж въздух в дома си
Проветрявайте редовно и обилно
Отворете всички прозорци и врати, за да създадете течение.
Проветряването трябва да бъде продължително, особено в първите дни след последното пушене.
Измийте всички текстилни повърхности
- Завеси, калъфки, покривки, възглавници и дори килими абсорбират миризмата.
- Използвайте силни перилни препарати и добавете оцет или сода за допълнителна неутрализация на аромата.
- Димът оставя жълтеникави следи по стените – почистете
- Използвайте разтвор от вода и оцет, сода за хляб или специални препарати за почистване на боя и тапети.
- В някои случаи ще е необходимо да пребоядисате стените, като използвате грунд против миризми.
Не забравяйте мебелите
- Почистете всички шкафове, маси, плотове и вратички с универсален обезмаслител или разтвор от оцет и вода.
- Дървените мебели могат да се третират с масло от цитруси, което неутрализира миризми.
Сменете или изперете меката мебел, ако е възможно
- Дивани и фотьойли с текстилни тапицерии поемат дима най-силно.
- Ако не могат да се перат, използвайте прахосмукачка с пара и соден разтвор, или повикайте професионална фирма за почистване.
Използвайте натурални абсорбатори на миризми
- Поставете купички с оцет, сода за хляб или активен въглен в различни помещения.
- Оставете ги да действат няколко дни, като ги подменяте при нужда.
Пречистете въздуха с уреди
- Използвайте пречиствател на въздуха.
- Йонизаторите също могат да помогнат, особено при наслоени миризми.
Обърнете внимание на вентилацията
Почистете или сменете филтрите на климатици, абсорбатори, вентилационни системи и прахосмукачки. Остатъчната миризма често се крие точно там.
Ароматизирайте внимателно
- Използвайте натурални аромати като етерични масла (лавандула, евкалипт, лимон).
- Избягвайте тежки парфюми и освежители за въздух, които само прикриват миризмата, без да я премахват.