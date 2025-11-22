Миряни изплетоха цветни венци за храмовия празник на благоевградската черква „Въведение Богородично“, 1640 лв. набра благотворителен базар за доброволческата кухня в кв. „Грамада”

500 мекици и 8 кашона банани раздаде вчера църковното настоятелство на благоевградската черква „Въведение Богородично“ в чест на храмовия празник (сн. 1). Честването му започна още предната вечер с тържествена служба, водена от Неврокопския митрополит Серафим, и продължи вчера с литургия от отец Кирил. Миряни изплетоха цветни венци за храмовите икони с набрани помежду им средства. Празникът събра стотици благоевградчани и гости на града, които идваха на талази до късния следобед.



Доброволци от кухнята за бедни към храм „Св. Николай“ в кв. „Грамада”, която вече 8 години всяка събота храни хора в нужда, организираха за 10-а поредна година благотворителен базар с постни лакомства и ръчно изработени свещи и сувенири (сн. 2). Набраните дарения са в размер на 1640 лв., съобщи основателката и двигател на инициативата Мирела Кючуков (сн. 3). Тази година акцията е за набиране на средства за обновление на оборудването на кухнята, за което ще са нужни над 10 000 лв.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА