Миряни се събраха на храмов празник в Мечкул

Десетки вярващи се преклониха пред иконата на покровителя на семейството – Свети Великомъченик Мина. В симитлийското село Мечкул бе отбелязан храмовият празник на едноименния параклис, издигнат в покрайнините на селото.

Божият храм е построен върху някогашно тракийско светилище, за което се смята, че е било свещено място още в древността. По предания, там се е намирала тракийска лечебница. Параклисът е разположен в подножието на величествения скален ансамбъл над Кресненското дефиле, в местността, известна като „Пиринският Стоунхендж“.

Изграждането на светата обител е осъществено с доброволен труд и дарения от миряни от общината и региона. Храмът впечатлява с красив иконостас и богато изографисани икони, дело на вярващи и дарители, обединени от любовта към Светеца и към родното място.

Сред присъстващите на храмовия празник бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, кметският наместник на село Мечкул Цветанка Илчова, кметове на населени места от общината, общинският съветник Йордан Петров, както и кметът на град Радомир Кирил Стоев, който е с корени от селото.

Въпреки студеното време, жители и потомци на Мечкул се събраха край параклиса, за да отдадат почит и да се помолят на Свети Мина за здраве, благоденствие и мир в домовете си.

Навръх празника бе отслужен водосвет от трима духовници – отец Георги, отец Яне и отец Велизар, които благословиха всички присъстващи. След богослужението всички миряни бяха поръсени със светена вода за здраве и благополучие.

Празничният ден завърши с обща трапеза, на която всички присъстващи споделиха вкусния курбан, приготвен в шест казана от майстор-готвача Благовест Божинов от село Брежани.

Денят в Мечкул премина с дух на вяра, благодарност и единение – под покровителството на Свети Мина, пазителя на семейството и дома.