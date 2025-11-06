МИСТЕРИИ! Живите мъртви са тук,обявени за починали се оказват сред нас съвсем здрави, Робинзон Крузо от Националния парк „Пирин“ пак изчезна

Мъж, обявен от години за починал и с издаден смъртен акт, се оказа жив и здрав и живеещ на палатка в Природен парк „Пирин“. Той бе открит по случайност от паркови служители, а полицията го отведе до Районното, тъй като не притежава документ за самоличност. Оказва се човекът, добил популярност като Робинзон Крузо от Пирин, отново е изчезнал. Не се знае къде е и в момента. Институциите вече са се задействали, за да може смъртният му акт да бъде обявен за нищожен, но това се оказва сложна задача.

По новините съобщиха, че Иво Танев е починал Людмил Герасков Христо Мутафчиев също бе „погребан“, докато е жив Ето я палатката, в която е живял „мъртвецът“ Боян Иванов от Русе Живият Петко Ганчев от „Арда“ бе почетен с минута мълчание

Боян Иванов от Русе е бил обявен за издирване още през 2015-а, а 5 години по-късно съдът го обявява за мъртъв. Мистериозният мъж бе открит от горските миналия петък край незаконния му палатков бивак. Той опънал тентата край река Демяница в местността Чалин валог. Парковата охрана обхождала района, за да осъществява контрол за незаконен риболов на пъстърва. Мъжът се държал враждебно и отказал да събере палатката си.

Става ясно, че когато едно лице е обявено за починало, то не може да носи никаква наказателна и административна отговорност. Това лице не може да бъде предмет на разследване, не може да бъде предмет и на задържане дори защото на теория не съществува. Така след като е пуснат,

РУСЕНЛИЯТА ОТНОВО ОФЕЙКА В НЕИЗВЕСТНА ПОСОКА.

Той обаче далеч не е първият „мъртъв“, който „възкръсва“, пише bgdnes.

Куриозен случай споходи българския футбол в средата на март, за което ни се смяха по целия свят.

ЛЕГЕНДАТА НА „АРДА“ ПЕТКО ГАНЧЕВ БЕ ОБЯВЕН ЗА ПОЧИНАЛ,

а домакинството на отбора от Кърджали срещу „Левски“ започна с минута мълчание в памет на играча. Самият той по същото време пуска телевизора, за да наблюдава двубоя, когато разбира, че всъщност е „починал“.

„Хората ми се обаждат и плачат – разказа тогава Ганчев, който днес е жив и здрав на 79 години. – После чуват гласа ми и казват: „Ама ти си жив“.

„Еми жив съм – отвръщам аз… – Защо да не съм жив?“.

„Защото по телевизията казаха, че си умрял – обясняват му близките. – Даже имаше минута мълчание в твоя памет“…

И обажданията продължиха даже след полунощ. „По едно време оставих телефона. Казах на жената да вдига тя и да казва, че не съм умрял“.

Оказва се, че недоразумението в Кърджали е станало заради объркване в имената. След големия гаф следва и извинението. От клуба поканиха Петко Ганчев като официален гост на домакинство на „Арда“. Бяха му поднесени лични извинения от ръководството и подарък – фланелка на отбора с неговото име.

Ганчев е един от най-силните нападатели в „Б“ група през 70-те години и има над 130 гола с фланелката на „Арда“.

Само преди няколко дни голяма грешка допусна една от големите ни телевизии. В емисията си по обед вместо името на покойния журналист и общественик Иван Тенев изписаха името на друго популярно телевизионно лице.

НА ЕКРАНА СЕ ПОЯВИ НАДПИС „ПОЧИНА ИВО ТАНЕВ“,

придружен от снимка на Иван Тенев, което предизвика объркване и бурна реакция в социалните мрежи.

Самият Иво Танев реагира с чувство за хумор и публикува във Фейсбук пост, в който написа:

„Бог да прости Агент Тенев. Беше ярка личност. Бохем, сякаш дошъл от друго време. Но… и мен ме отписаха. Слуховете за моята смърт са силно преувеличени!“.

Под публикацията шоуменът добави коментар: „Буквално съм затрупан от снимки с този кадър! Благодаря за загрижеността. Стават грешки. Хора сме“.

Подвеждащи снимки стават причина да тръгне

СЛУХ ЗА СМЪРТТА НА АКТЬОРА ХРИСТО МУТАФЧИЕВ

през август тази година.

„До всички мои роднини, близки, приятели или неприятели, прочели само заглавията на публикации в медиите, жив съм и имам доста работа“.

Това написа самият Мутафчиев тогава. Той изказал съболезнования на колегата Кирил Кавадарков, но медии объркали снимките.

Сцена като от филм на ужасите се разиграва в сливенската болница „Д-р Иван Селимински“ през 2020 година. Жив човек е

ОБЯВЕН ЗА МЪРТВЕЦ И НАТИКАН В МОРГАТА, ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ ДИША.

Пенсионираният бивш дългогодишен военен метеоролог Руси Русев прекарва часове наред между живота и смъртта върху мозайката в банята в дома си. Фелдшерка от лечебното заведение подписва съобщение за смърт след повърхностен преглед на тялото. Близките на 72-годишния мъж дори тръгнали спешно от чужбина след мнимото известие за смъртта му. Смъртният акт е издаден от община Сливен, а междувременно погребалните агенти закарват тялото до помещението с хладилните камери в частната морга и оставят тялото му вътре.

Залата е голяма, с много трупове, покрити с чаршафи. В един момент дядо Руси отваря очите си, след което започва да мърда ръцете. Погребалните агенти гледат с ужас как понечва да излезе изпод чаршафа, с който е завит. После „живият мъртвец“ е откаран в болницата, където след лечение е изписан съвсем здрав.

ФАЛШИФИКАЦИИ

Понякога живите искат да се водят мъртви абсолютно умишлено. Според публикации от 2018 г. наркобосът Людмил Герасков най-вероятно е инсценирал смъртта си, за да се измъкне от правосъдието. Това подозират спецченгета и негови авери от подземния свят. Кралят на хашиша, както е известен, е бил подсъдим за трафик на 14,5 тона марихуана, открити през 2012 г. в софийското село Мировяне.

След като той бил обявен за мъртъв, тялото му светкавично уж било кремирано. Полицията и прокуратурата са уведомени по телефона, но те вече не могат да направят допълнителните експертизи, доказващи, че това наистина е същият човек. Все пак смъртен акт на Герасков е издаден. Делата срещу наркобоса са прекратени. С мистериозното си изчезване Герасков на практика слага край на проблемите си с властите и заживява на чисто под чужда самоличност.

През 2014 година Иван Кантарджиев, който по това време не е в България, се оказва мъртъв в резултат на фалшив акт за смърт, издаден от район „Средец“ към Столична община. Недоброжелателите се сдобили и с документ за наследници, благодарение на който мнима съпруга отива в банка и прави опит да изтегли спестяванията на „покойника“. Кантарджиев няма валидна българска лична карта и така не може да докаже своята самоличност и това, че всъщност е жив. Куриозното е, че системата ЕСГРАОН чрез уникалния му ЕГН го третира като мъртъв и не е възможно дори да се разпечата заявление за издаването на лична карта.