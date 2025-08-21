Мистерия с трансфер на благоевградския близнак Р. Цонев, завръща се под Околчица след 12 г.

Мистериозен трансфер направи вчера благоевградският близнак Радослав Цонев. Юношата на орлетата и на „Левски“ прие офертата на треперещия в последните сезони за елитния си статут „Ботев“ /Вр/, който оцеляваше по чудо и с подозрения за нещо гнило в плейаутите за спасение. Полузащитникът риташе под Околчица преди повече от десетилетие, но решението да облече отново екипа на врачани изумява на фона на досегашната му кариера в България и зад граница. По родните терени игра за сините от „Герена“, за родния „Пирин“ и за „Арда“, а в чужбина мина през „Лече“ и още няколко италиански отбора. За последно защитаваше фланелката на казахстанския „Тобол“, с който разтрогна договора си по взаимно съгласие в началото на месец юли след 22 мача за година и нещо.

На стадион „Христо Ботев“ във Враца навършилият 30 г. през април Р. Цонев пристига като свободен агент и го посрещнаха с ефектен видеоклип с избрани моменти от мачове с негово участие. „Идва нещо ново, но познато! 12 години по-късно той се завръща в Ботев! Опитът среща амбицията! Пишем нова глава! Готови ли сте? Добре дошъл отново! С Ботевска воля, с Ботевски дух!“, написаха от клуба.

Брат му Борислав Цонев също смени отбора си това лято, след като скъса с „Арда“ и подписа с ЦСКА 1948. Братският дуел на зеления килим се очертава в края на ноември или началото на декември в предпоследния кръг от есенния дял в първенството на Първа лига, когато авиаторите гостуват на тима, воден от Христо Янев-Джуджето.

ТОНИ КИРИЛОВ






