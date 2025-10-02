Митничари задържаха недекларирани и фалшиви стоки на магистрала „Струма“ край с. Кулата

Митническите служители от Териториална дирекция Митница София установиха голямо количество недекларирани и фалшиви стоки при проверка на товарен автомобил на магистрала „Струма“, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 28 септември 2025 г. инспекторите от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ спрели за проверка камион, пътуващ от Гърция за Полша в района на село Кулата. При частичен контрол митничарите отворили около 10 колета в задната част на полуремаркето и установили стоки с произход Китай. Поради съмнение, че превозваният товар не съответства на описанието в митническите документи и може да съдържа защитени марки, автомобилът бил селектиран за щателна проверка.

В хода на проверката са открити:

320 смарт часовника,

13 колета с общо 10 768 червила,

32 комплекта за гримиране и 132 детски гримове,

5 колета с 450 безжични слушалки, наподобяващи дизайн на световна марка.

Нито една от тези стоки не е била декларирана в товарителниците, а част от тях представляват нарушение на права върху интелектуалната собственост. Всички открити артикули са иззети като предмет на митническо нарушение.

Според Агенция „Митници“ проверките са част от компенсиращите мерки във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България като пълноправен член на Шенгенското пространство.