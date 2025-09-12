Митничари спряха контрабанда на близо 1900 старинни монети и предмети

Контрабандно пренасяне на близо 1900 старинни монети, накити и върхове на стрели спряха митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“. Те са били укрити под леглото в шофьорската кабина на товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин, съобщиха от Агенция „Митници“.

Камионът пристигнал на пункта на 10 септември, около 18:30 часа, на входящо трасе в страната. Шофьорът представил документи, че превозва стоки от Турция за Германия и заявил, че няма друго за деклариране. След извършен анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия митническите инспектори откриват 19 пакета, увити с тиксо и укрити сред лични вещи на водача. Установено е, че пакетите съдържат общо 1764 метални старинни монети и 107 старинни предмети, сред които върхове на стрели, части от накити и от други старинни вещи.

Задържаните общо 1871 старинни монети ще бъдат предадени за експертиза. Работата по случая продължава. На водача на товарния автомобил е съставен акт по Закона за митниците и е образувано административно-наказателно производство.

Преди дни на ГКПП „Лесово“ беше осуетена и контрабанда на ловна пушка и патрони, укрити в багажника на влизащ в страната лек автомобил, отново управляван от турски гражданин, пътуващ за Белгия през България.





