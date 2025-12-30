Митове за жените, в които мъжете сляпо вярват

В мъжкото съзнание все още съществуват митове и легенди за жените, които отдавна вече не са актуални. Колкото и да им се иска на мъжете, жените не ходят голи вкъщи или само по еротично бельо, просто защото не е удобно!

Ето кои още „древни“ митове обикалят в мъжкото съзнание:

Мит 1: Жените отчаяно искат сватба!

Не е вярно, разбира се! Мъжете така и не разбраха, че жените всъщност искат любов, вярност и подкрепа. Сватбата е само допълнение към общата картинка, един хубав празник на любовта. Но нищо повече и не на всяка цена.

Мит 2: Жените си фантазират за други жени.

Съжаляваме, господа, но пак ще ви разочароваме. Жените не обичат еротични фантазии, които включват други жени, освен ако не са с хомосексуална ориентация. Как може мъжете все още да вярват, че жена ще пожелае да има в леглото си дамска конкуренция. Никога, дори и само в мечтите им!

Мит 3: Жените искат да имат много деца.

Поредният мит, който няма нищо общо с реалността. Много често дори мъжете са по-активната страна, що се отнася до бъдещите наследници. Мъжете, веднъж „бракувани“, мечтаят за голяма къща, с двор и няколко тичащи дечица. Жените по-често ги обливат топли вълни, като се сетят за мъките и болката при раждането, дори само на едно дете, какво остава за 3-4?!

Мит 4: Жените ходят голи вкъщи или по секси бельо.

Може би един от най-разпространените и любими митове за жените. Но отново ще трябва да разбием мъжките илюзии, защото най-често жените се размотават вкъщи по анцуг или халат, къси панталонки е по-възможно, но не и по секси нощничка. Всяка жена търси вкъщи да й е уютно и удобно, а секси бельото остава само за среднощните подвизи.

Мит 5: Жените ходят групово до тоалетната… за да си говорят за теб!

Може да ви се иска, господа, но отново не е вярно. Жените ходят най-често по няколко в тоалетната, за да си разменят гримове, за да си клюкарстват (но за други жени или мъже в заведението), но не и за партньорите, с които са в момента.