Митов: Ще преследваме най-тежките наказания за биячите на старши комисар Николай Кожухаров

Ще преследваме най-тежките наказания за нападателите на старши комисар Николай Кожухаров. Това каза вътрешният министър Даниел Митов пред репортери в Русе.

По думите му един от биячите е заявил, че не го интересува кой е потърпевшият и че искал личното си пространство.

Надявам се личното му пространство да е много, много стеснено оттук насетне, подчерта Митов.

Вътрешният министър заяви, че

Той и главният секретар на МВР Мирослав Рашков са провели оперативно съвещание с част от ръководния състав на ОДМВР-Русе по-рано днес. Поводът е посегателството над директора на русенската полиция старши комисар Николай Кожухаров.

Освен конкретния случай, тема на обсъждане са били средата за сигурност и обезпечаването на обществения ред на територията на областта.

Главен комисар Рашков е разпоредил организационни мерки за засилено полицейско присъствие, особено в тъмната част от денонощието. Усилва се контролът за спазване на Закона за движение по пътищата и за недопускане на агресивно и рисково шофиране. Започва и специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества.

Очаква се Митов и Рашков да посетят УМБАЛ „Канев“, където е настанен за лечение пострадалият Кожухаров.

Припомняме, че инцидентът е станал около полунощ, когато полицейският шеф е бил нападнат от петима младежи, след като им направил забележка, че се движат рисково по пътното платно.





