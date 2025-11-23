Митрополията повдигна завесата пред новата църква на пазара в Благоевград: Ще е с подземно, полуниво и още 3 етажа, пътнически асансьор и 3 балкона

РИОСВ даде окончателно одобрение на бъдещия строеж, но благоевградчани още не са убедени, че е нужен нов храм, и то точно до сергиите с кромид

Бъдещата църква на кооперативния пазар в Благоевград мина цедката на Регионалната инспекция по околна среда и води и вчера получи окончателно „ок“ за строеж, без предварително обследване дали няма да се увреди околната среда.

Пред екоинспекцията възложителят – Неврокопската митрополия, даде подробно описание и как ще изглежда отвътре църквата. Сградата ще се състои от подземно ниво, проектирано с преддверие, коридор, стълбище, асансьор, параклис, хранилище за църковна утвар, хранилище за църковни одежди, зала, техническо помещение, склад, кабинет, трапезария и кухненски бокс. Над него на полуниво ще има кухня, миялно помещение, перално, помещение за отпадъци и санитарни възли. На първия етаж са проектирани притвор, наос и св. олтар, а над него на втори етаж ще има склад и два балкона. Църквата ще има и трети етаж, на който са проектирани галерия и балкон. Вертикалната комуникация между нивата ще бъде чрез прави, вити и повити стълби. Предвиден е и пътнически асансьор между подземното ниво и втори етаж. Сградата ще е бъде със застроена площ около 583 кв.м, а подземният етаж ще бъде на площ от около 712 кв.м. В рамките на имота, чиято площ ще е 1370 кв.м, е предвидено озеленяване на 301 кв.м.

Проектът на църквата, която ще носи името на св. Мина, стана готов едва това лято, след като първо общината подари на църквата терена отдолу и стана ясно, че място за паркинг няма да има. Благоевградчани бързо се примириха с мисълта, че няма да могат да ходят на църква с колите си, обаче още не могат да приемат, че кооперативният пазар, където ще бъде издигнат храмът, е подходящ за целта. От 2 г. форумите не спират да се пълнят с възмутени коментари по повод както мястото, така и начина на финансиране на строежа, за който църквата е категорична, че ще е само от дарения.

„Точно от храма ли имате нужда?! АЛО! Това е начин да затворят устата на хората… „Вижте, ние мислим за вас, Господ да пази… и бла бла бла!“. В общинските училища все още пишат с тебешир, няма една нормална мултимедия и няма спортна зала, децата в студа спортуват навън, ВАШИТЕ ДЕЦА, а те Храм ще строят!“, възмути се учителката по руски език Алевтина Минчева.

„Стига с тия черкви и молове! Болницата е кочина, а Спешното – трагедия“, подкрепи я Юлияна Иванова.

„Всичко оправихме, та и черкви почнахме да строим. Дайте си малко почивка, не изписвайте грешни пари за строителство. Има много по-належащи проблеми за решаване“, вписа се в хора на недоволните и Цветанка Гальова.

„Защо толкова близо до старата църква? Може би трябва да е в някой квартал, където ще е по-удобно за хората, живеещи извън централната част“, повдигна темата с мястото Валя Кунгалова.

„На пазара? Нали Иисус от това се ядосва“, направи връзка с отношението на Бог търговците Iveta De Prospo.

Иван Кацарски защити тезата, че е по-добре църквата да се вдигне на новите гробища, вместо до сергиите с кромид.

Категорична, че мястото не е подходящо, е и Gergana Georgieva:

„Абсурд!!! Аз не искам храм на пазара!!! Ако трябва да се питат гражданите на Благоевград. Това трябва да спре.

Преди всичко храмът е първо във всеки един от нас и неговата душа. Не е нужно да имаме голям храм на кооперативния пазар в Благоевград, за да сме сплотени, с гражданска съвест и обич към съгражданите си. Абсурд е строенето на храм точно на това място. Мястото е храм за хората, които произвеждат и продават своята продукция, и би трябвало да е основното такова. Това е най-неправилното място за строенето на храм.

Да не говорим, че в Благоевград има достатъчно прекрасни църкви, които засега поемат религиозните хора. Има крещяща нужда да се променя Благоевград и първото и належащо нещо не е да се строи поредният храм!!!

Дотогава нека всеки от нас да прозре къде е неговият и че съвсем не е задължително да стигнеш до храм, за да се преклониш на Господа и да почетеш вярата си…

Абсурдите следват един след друг. Ние болници нормални нямаме, храм ще строим… Животните в зоопарка бедстват, да продължавам ли?!? Моля ви, замислете се!“.

Припомняме, че мястото на кооперативния пазар бе посочено от бившия Неврокопски митрополит Натанаил и одобрено от настоящия Серафим, въпреки че първоначално Серафим се бе разбрал с екскмета Атанас Камбитов храмът да е в парк „Македония“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА