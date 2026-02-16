Мит или истина: Кара ли подстригването косата да расте по-бързо

Идеята, че честото подстригване ускорява растежа на косата, е един от най-упоритите митове в грижата за косата. Мнозина вярват, че ножицата стимулира по-бърз растеж, по-гъста коса и по-здрав вид. Но науката казва друго.

„Това просто не е вярно“, казва проф. Десмънд Тобин, специалист по дерматологични науки в University College в Дъблин. Косата расте от фоликулите, които са разположени на два-четири милиметра под повърхността на скалпа. Именно там се формира косменият ствол, много преди да се покаже над кожата.

Когато косъмът вече е излязъл на повърхността, той е мъртва, втвърдена тъкан. Подстригването засяга само тази видима част, но не и процесите, които протичат във фоликула. „Рязането на това, което е над повърхността, няма никакъв ефект върху случващото се във фоликула отдолу“, подчертава Тобин.

Средната скорост на растеж на косата е около 1 см на месец. Този темп е генетично заложен и не може да бъде променен с ножица. Косъмът преминава през дълъг растежен цикъл, който трае няколко години, след което пада и се заменя с нов.

Подстригването не влияе на този цикъл. То не може да ускори деленето на клетките във фоликула, нито да промени генетично определената скорост на растеж.

Макар да не ускорява растежа обаче, подстригването може да промени впечатлението за по-здрава и по-плътна коса. Тобин сравнява ситуацията с подрязването на неоформен жив плет. „Когато го подрежете добре, той изглежда по-плътен. Не сте променили това, което се случва в дълбочина – просто сте стегнали външния вид“, цитират го от Guardian.