Мицкоски: Ще променим конституцията само ако бъдат признати „македонците“ от Разлог, Сандански, Горна Джумая и Пирин

Конституционни промени в Република Северна Македония няма да има, докато не бъдат изпълнени минимум две условия, заяви от парламентарната трибуна премиерът на страната Християн Мицкоски в отговор на депутатски въпрос за пътя на Северна Македония към Европейския съюз.

„Първото условие е македонската общност в България да получи гарантираните в международното право и международните конвенции за правата на човека права“, заяви той пред парламента на РСМ. И добави, че не иска да се променя българската конституция, а само това да се направи.

И обяви второто условие – гаранции „за нашата македонска идентичност, за моя македонски език, че няма да има повече билатерални вета“. Мицкоски посочи, че македонските граждани, като никои други в Европа, са дали жертви и затова „няма повече да бъдат унижавани и от субективни причини да имат нови обструкции от когото и да било“.

„За конституционни промени трябва да имаме 80 гласа в парламента, искрено съветвам вашите колеги в тази зала да не подкрепят конституционни промени, без да имаме минимум тези две гаранции“, заяви Мицкоски пред депутатите.

В отговор на въпрос на депутата от „Европейски фронт“ Скендер Реджепи Мицкоски направи уговорката, че докато той е премиер, няма да бъдат направени промени в конституцията, ако тези две условия не бъдат приети, и заяви, че е готов „да извърви целия път, дори и да му е последен“ .

„Когато не съм министър-председател, може би вие пак ще бъдете депутат, ще има някой друг, ще го питате и той ще ви даде отговор. За да бъдат приети промените в конституцията, са необходими 80 от вашите колеги. Силно съветвам останалите 119 в тази зала да не подкрепят позицията Ви за конституционните промени, без да успеят да получат поне тези две гаранции“, повтори той ултиматума към България.

„Мисля, че трябва да подкрепите тази позиция, трябва да подкрепите позицията за македонците от Разлог, от Горна Джумая, от Сандански, от Пирин. Трябва да я подкрепите, защото при преброяването през 1956 г. те са били 200 хиляди и са били мнозинство в Пиринския край на Македония. Те са били две трети от общото население и магически при преброяването през 1965 г. числото става 9 хиляди“, твърди северомакедонският премиер.

И продължи с обвинения по адрес на българската държава.

„От двеста хиляди на 9 хиляди и един бивш български президент описва това като инженерство, с което особено се гордее. Лишават ги от правата им на културна автономия, да общуват на родния си македонски език, да говорят на родния си македонски език, да танцуват на македонските си песни, да уважават македонските си обичаи. Сега те само искат възможността ОМО „Илинден Пирин“ да бъде организация, която ще представлява правата на македонската общност в България. Това твърде много ли е?“, заяви от трибуната на парламента Мицкоски.

При отправянето на въпроса си към Мицкоски Реджепи предложи всички 120 депутати в парламента на страната да приемат „резолюция за защита на македонския език“ и „да започнат промените в конституцията, защото от решението на парламента и правителството зависи бъдещето на гражданите“.

„Всички заедно трябва да приемем резолюция, в която да имаме единна позиция, държавническа позиция, че без тези минимални условия за в бъдеще няма да правим отстъпки по която и да е тема“, заяви от своя страна Мицкоски.

Според Мицкоски обаче с приемането на преговорната рамка през 2022 г. тогавашното правителство на Северна Македония е нанесло сериозна щета на евроинтеграцията.

Като условие за начало на преговорите с ЕС Северна Македония трябва да впише в основния закон българската общност в страната.