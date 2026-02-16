Мишел Пфайфър: Умението да казваш „не“ е част от грижата за красотата

Мишел Пфайфър е от малкото холивудски звезди, които доказват, че красотата след 50 не изисква крайности, агресивни интервенции и тежки лишения. Как актрисата, която тази година навърши 67, поддържа бляскавата си визия?

След почти 20 години на кола и цигари Пфайфър изглежда великолепно заради промяната в начина си на хранене. Решава да води по-здравословен начин на живот и избира веганството, като смята, че съхранената ѝ красота се дължи точно на това. „Преминаването на веганска диета е много по-здравословно, пази от токсини, които могат да състарят кожата и тялото ви“, казва тя. Допълва, че е забелязала промяна в кожата си немного дълго след преминаването към веганството.



„Трябваше да ям плодове и зеленчуци, за да отслабна. Всичко е свързано със суетата, честно казано. Колкото по-възрастна съм, толкова повече ми хрумва, че го правя, за да живея по-дълго, въпреки че компонентът на суетата винаги ще съществува“.

В менюто ѝ доминират зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, ядки и бобови растения. Актрисата избягва и захар, като залага на чиста и семпла храна. Денят ѝ често започва със смути от зелени листни зеленчуци, плод и семена. Алкохолът е по-скоро изключение. Според нея именно това хранене ѝ помага да поддържа енергия и стабилно тегло без драстични усилия.



Грижата за кожата на Мишел Пфайфър е пример за постоянство, а не за скъпа козметика. Тя не експериментира безразборно и държи на няколко задължителни стъпки. Почистването е на първо място – сутрин и вечер, без пропуск. Хидратацията е вторият ѝ златен принцип – използва плътни, но немазни кремове, особено вечер. „Не съм сменяла нито един продукт повече от десет години. За мен грижата се свежда до добро почистване и овлажняване“. Въпреки това тя добавя, че винаги има коректор в чантата си, за да скрие появата на пъпки и да изравни тена.

Слънцезащитната грижа е ежедневна и без компромис, независимо от сезона. Пфайфър не крие, че в младостта си е подценявала слънцето, и днес е категорична, че SPF е най-важният антиейдж продукт.



Актрисата не е почитателка на агресивни козметични процедури и пластични интервенции. Тя залага на поддържащи терапии, които подобряват текстурата на кожата, но не променят чертите. Масажите на лице, леките пилинги и редовната грижа у дома са предпочитани пред крайни решения. За нея добрият външен вид не означава опъната кожа, а свежа и жива.

Движението също е част от ежедневието ѝ, но без фанатизъм. Пфайфър редува йога, пилатес и дълги разходки. Тя избягва тежките натоварвания и вярва, че умереното движение, което не изтощава тялото, е ключово след 50.



Сънят и психичното спокойствие са друг важен елемент от нейната философия. Мишел Пфайфър се старае да спи достатъчно и да не се натоварва излишно. Тя казва, че стресът се отразява първо на лицето и че умението да казваш „не“ е част от грижата за красотата. Източник: Ретро.бг