Млада двойка сключи брак по време на фестивала в Перник

Събития
Болюкбашията от сурвакарската група на село Елов дол, община ЗеменИвио Симов  и любимата му Виолета Трендафилова сключиха граждански брак по време на дефилето на Междувародния маскараден фестивал „Сурва“ в Перник.  Зам-кметът на Перник Стефан Кръстев бе длъжностното лице,пред когото младите казаха „ДА“ и сложиха подписи пред брачния договор. Кръстев им пожела много щастие и поне още едно дете. Свидетели бяха техни приятели от сурвакарската група. Двамата са заедно от дълги години, имат две прекрасни момиченца, които също участват в сурвакарската група.

На ритуало по сключване на гражданския брак бе и кметът на Земен Михаил Златанов  както и кметът на Елов дол Геортги Светозаров.

Хиляди зрители на площад „Кракра“ аплодираха младото семейство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

