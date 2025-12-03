Млада перничанка ще отговаря за опит за измама

Перничанка е установена като извършител на опит за измама в магазин за детски дрехи. Във вторник около 10 ч. във Второ РУ е подаден сигнал от продавач-консултант, че млада жена е платила със 100-левова банкнота, след което е трябвало да получи ресто от 65 лева. Продавачът ѝ върнал три банкноти по 20 лева, но клиентката заявила, че е получила само две, вследствие на което ѝ била дадена още една 20-левова банкнота.

След подадения сигнал полицаите установили, че жената умишлено е поставила едната банкнота в чантата си. Тя е открита, признала е за деянието и е възстановила неправомерно получените 20 лева. Материалите по случая ще бъдат докладвани на Районна прокуратура – Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА