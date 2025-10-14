Младежите на „Интер“ и „Пирин-64“ стартираха с по 2 победи в зона „Витоша“

Хандбалните отбори на „Интер“ (Бл) и „Пирин-64“ (ГД) взеха по 2 победи в първия есенен турнир за младежи до 19 г. в зона „Витоша“. Проявата в Благоевград откриха домакините и „Беласица“, които зарадваха публиката с резултатен и динамичен мач, спечелен от домакините с 41:35 (23:17). Над всички бе Александър Янев, нанизал 13 гола за стартовия успех на възпитаниците на треньорката Софка Арабаджиева. В следващия двубой от програмата гоцеделчевци, водени от наставника Тодор Русков, нямаха проблеми и отнесоха „Сливница“ с 46:17 (22:7), а след това „Беласица“ подчини „ЦСКА-Младост“ с 41:21 (19:11). Благоевградчани излязоха без напрежение срещу сливничани, но стигнаха до двете точки с 39:30 (20:12) след 9 попадения на Ал. Янев. В заключителния сблъсък отново липсваше интрига, „Пирин-64“ не се смили над младите армейци и ги разгроми с 46:11 (21:6). Вторият турнир в зоната е на 16 ноември в зала „Неврокоп арена“, където интерес буди срещата на пиринци с „Интер“.

Софка Арабаджиева Тодор Русков

ИВАН ДЕЛЧЕВ