Младежите на „Пирин 64“ взеха хандбалното дерби с „Интер“ и си върнаха първото място в зоната

Хандбалистите на „Пирин 64“ (Гоце Делчев) поведоха в класирането при младежите до 19 г. в зона „Витоша“ след третия кръг. Избраниците на наставника Тодор Русков спечелиха и двата си мача в зала „Неврокоп арена“, където опоненти на домакините бяха „Интер“ (Благоевград), „Беласица“, „Сливница“ и „ЦСКА-Младост“ (София). Гоцеделчевци взеха първата си среща с петричани с 36:18 (15:10). Опонентите им стояха сравнително равностойно до 20-та мин., след което постепенно загубиха положителната си инерция. Пиринци успяха да се възползват от няколко добри възможности за контраатака и в края на първата част се откъснаха с 5 гола. След почивката „Пирин 64“ бе пълен господар на терена и не позволи на съперника да мечтае за обрат. Почти всички състезатели, без двамата вратари Костадин Филипов и Илиян Катранджиев, се разписаха. Без гол завърши и получилият по-малко време за изява Костадин Янчев, който хвърли много сили ден по-рано в мача между мъжките тимове на гоцеделчевци и „Фрегата“ в „А“ група. С най-много попадения се отличиха Стоян Лазаров и Ивайло Рачев, които отбелязаха съответно 7 и 5 пъти. Във втория двубой от програмата „Интер“ нямаше никакви проблеми с „ЦСКА-Младост“ и се наложи с 52:23 (25:12). Най-резултатни от възпитаниците на треньорката Софка Арабаджиева бяха Димитър Диманков (12) и Костадин Иванов (10), а по 8 гола отбелязаха Александър Янев и Ангел Сучев. „Беласица“ не успя да победи „Сливница“, след като през първата част двубоят бе равностоен, а младите комити изоставаха на почивката с 10:11.



Силите на петричани стигнаха само да доведат резултата до равенство 17:17 в средата на втората част. След това наивни грешки дадоха на съперника възможността да вземе аванс, а финалната сирена дойде при 27:25 за сливничани. В дербито на върха „Пирин 64“ показа, че си е взел бележка от пропуските в предния кръг с „Интер“ и след 6:6 в началните 10 минути започна да трупа преднина, която на полувремето бе 16:10. Момчетата на Т. Русков не изпуснаха инициативата и триумфираха с 38:29, с което си върнаха водачеството в зона „Витоша“. Най-много попадения за гоцеделчевци отбеляза Стоян Лазаров (10), 9 добави Ивайло Рачев, а 8 пъти точен бе Кристо Дречев. Тримата, както и по-голямата част от съекипниците им, не показаха умора след драмата с „Фрегата“ в елита 24 часа по-рано. За благоевградчани най-много вкара Александър Янев (7), 6 гола заби Костадин Иванов. В последния мач „Сливница“ очаквано надви „ЦСКА-Младост“ с 35:26 (17:16).

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ