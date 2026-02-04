Младежите на „Пирин 64“ (ГД) спечелиха купата на България по хандбал

На финала в зала „Неврокоп арена“ избраниците на наставника Т. Русков спряха 7-годишната хегемония на „Локомотив“ (ГО)

Хандбалистите на „Пирин 64“ (ГД) спечелиха турнира за купата на България за младежи до 19 г. Избраниците на наставника Тодор Русков заслужиха отличието, след като надиграха в зала „Неврокоп арена“ кошмара си „Локомотив“ (ГО) с 28:24 (12:12). С успеха гоцеделчевци сложиха край на серията на тази формация на горнооряховци, която нямаше загубен финал от 2019 г., и взеха своеобразен реванш за миналата година, когато именно срещу железничарите загубиха решителния мач за отличието. Двата тима стигнаха до заключителния двубой в компанията на „Осъм“ и „Чардафон“, които бяха другите участници във голямата четворка.

Здравата защита наклони везните към пиринци в оспорвания финал

Неврокопчани първо преодоляха отбора от Ловеч с 30:26 (16:13) и спазиха традицията за интересни сблъсъци помежду им. Много добри изяви на вратата имаше Илиян Катранджиев, за което помогна и стегната игра в защита. В другия 1/2 финал „Локомотив“ (ГО) се справи с габровци с 26:19 (10:10). Спорът за трофея бе истинска драма. Пиринци и „Локо“ (ГО) още от първата минута влязоха в люта битка, а резултатът вървеше гол за гол.

Гоцеделчевци с купата и златните медали след края на турнира

През втората част гоцеделчевци излязоха пределно мобилизирани, а Костадин Филипов имаше ден под рамката и обезвери съперника със своите намеси. Неврокопчани взеха аванс от 2 гола след много силна игра в защита. Това изнерви младите железничари, а един от основните им състезатели – Иво Иванов, бе дисквалифициран в 42-та мин. за трето нарушение за 2 минути. Южняците наказаха няколко грешки на гостите и дръпнаха с 4 гола в средата на второто полувреме.

Кр. Дречев получава индивидуалния си приз от клубния шеф на „Пирин 64“ (ГД) Б. Боцев

Вярната публика в зала „Неврокоп арена“

„Локомотив“ отново се доближи само на 2 попадения, но за повече нямаше сили. Финалният съдийски сигнал отприщи радостта на отбора и многобройните фенове, които го подкрепяха безрезервно в двата дни на надпреварата. В малкия финал „Чардафон“ преодоля „Осъм“ с 42:34 (19:16). От гоцеделчевци индивидуална награда получи Кристо Дречев, който бе обявен от треньорите за най-добър защитник на турнира. Вратар №1 стана Християн Колев от „Локомотив“ (ГО), Даниел Иванов от „Осъм“ взе приза за най-полезен състезател, а голмайстор е Христо Йорданов от „Чардафон“ с 20 попадения.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ