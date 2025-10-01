Младежите правят по-малко секс от бабите

Младите хора правят много по-малко секс от бабите и дядовците си, сочат проучвания на американски, британски и френски изследователи.

Според резултатите младежите на възраст 18-26 години правят секс едва 36 пъти годишно. За сравнение, бабите и дядовците им твърдят, че правят секс 47 пъти годишно.

Първенци са родените между 1970-2000 г, които са със средно 73 сексуални контакта.





