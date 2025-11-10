Младежи карат кросови мотори по площада в Перник, уплашиха родители

Младежи с кросови мотори уплашиха родители в Перник. Те преминали през централния площад „Кракра“ в тъмната част на деня, а само едно от возилата било със запалени светлини. За проблема сигнализира в социалната мрежа Виктория Христова.

Ето какво пише жената:

Часът е 17:53, вече достатъчно тъмно навън. Ние сме две приятелки с две деца на възраст 2 и 6 години. И двете с тротинетки, щъкащи покрай нас. И разбира се още доста хора с деца и не само, които се разхождат в неделна “спокойна” вечер. Изведнъж се чува шум – чува се кросов мотор, който шум се приближава все по-близо. Бягайки всеки към детето си се обръщам и виждам 3!!! мотора, и фар, който свети срещу нас – да, само един, другите дори това не бяха направили. Спираш да дишаш за момент, защото не осъзнаваш какво се случва. Кога по-точно си срещал 3 кросови мотора да преминават през площада на града на задна гума измежду хората?!

И седя и се питам… Как така? Кой по дявоилте позволи на тези пишлемета ПЪРВО да се возят на такива превозни средства? ВТОРО: да ги притежават? И ТРЕТО: да не налага контрол върху действията… Как? Защо? До кога?

И ако се питате: подадохме сигнал към 112. Патрулки обикаляха из целия център. Срещнахме и едни полицаи, които ни обясниха, че от 2 седмици!!! не могат да ги хванат, защото бягат…

Честно ли е това? Да не посмея аз – като един нормален гражданин – да се разхождам из площада с детето си и то да играе на воля… Без да ме е страх, че някой боклук може да го прегази, само защото се е взел за безсмъртен…

Нещата не са добре, а и няма да разцъфнат ей така… Всеки трябва да проявява отговорност за действията си, а една от тях е да научат собствените си деца на такава! Да не гледат само себе си, а да мислят и за околните.

Ако сте родители, които не можете да се справите с децата си – то бъдете така добри да потърсите съдействие. Най-вероятно е трудно да осъзнаеш, че не се справяш като родител, но поне можете да промените това, като предадете “скъпите” си деца в полицията. Ако сега карат на площада с бясна скорост на задна гума из навалицата, то какво следва след още няколко години?!?

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА