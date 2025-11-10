Младежи от Босилеград записват шофьорски курсове в Кюстендил, проблем при получаването на книжката

Млади жители на Босилеград записват шофьорски курсове в Кюстендил, тъй като в сръбския град няма школа за водачи на МПС. Възможност за обучение има в Сурдолица, но повечето хора предпочитат Кюстендил, заяви баща на момиче, което се обучава в българския град, цитиран от БНР.

Повечето от автомобилите в Босилеград са и с кюстендилска регистрация, в града под Хисарлъка минават и технически преглед.

Има обаче проблеми с получаването на шофьорската книжка при положен изпит, след като по закон, за да се издаде свидетелството за правоуправление в КАТ – Кюстендил, е необходимо да бъде спазен принципът за уседналост – лицето трябва да е живяло поне 6 месеца в града или в населено място в общината, коментираха сънародници зад граница.