Младежкият лидер на БСП в Сандански Л. Петканин хвърли оставка пред областното партийно ръководство, става независим общински съветник

Отказвам да бъда част от партия, в която бездействието, личните комплекси, задкулисието и страхът от активни хора са се превърнали в норма, заяви бившият социалист

Младежкият лидер на БСП в община Сандански и съветник в местния парламент Леонид Петканин депозира оставката си пред областното ръководство на социалистите. С излизане от партийната структура Л. Петканин става независим общински съветник в ОбС – Сандански. Ето как той коментира напускането на столетницата, в която е член от три години:

„Вчера официално напуснах Българската социалистическа партия. Това решение не е емоционално, а резултат от дълго търпяно безхаберие, задкулисие и умишлено ликвидиране на партийния живот в община Сандански.

Местната структура на БСП е умишлено оставена в кома от общинския председател Младен Тимчев, който демонстрира пълна липса на политическа воля, ангажираност и елементарна отговорност към партията и нейните членове. Сандански беше превърнат в празна партийна табела без съдържание, без събрания, без инициативи и без глас.

В периода, в който бях председател на Младежкото обединение на БСП в общината, местният лидер Мл. Тимчев нито веднъж не потърси контакт с мен или с младите социалисти. През този период нямаше идеи, нямаше кауза, нямаше дори формално присъствие. Младежката организация беше тотално игнорирана от Мл. Тимчев, а партийният живот – умишлено саботиран.

Младен Тимчев

След извънредните местни избори през 2023 г., когато председателят Мл. Тимчев не беше избран за общински съветник, се започна със системно заключване на партийния офис. Наглостта му стигна дотам, че си позволи да смени ключалката. Това блокира достъпа на действащите общински съветници – в мое лице и на Никола Далев. За мен лично това негово поведение е безпрецедентно и срамно за партия със 130-годишна история.

Редови партийни членове многократно се свързваха с мен с въпроса „Защо в БСП – Сандански няма никакъв живот?“. Отговорът е ясен – защото общинското ръководство начело с Мл. Тимчев и неговата съпруга Костадинка умишлено го унищожават.

Преди месеци сигнализирах областния председател Валери Сарандев за пълното бездействие и самоуправство на Мл. Тимчев. Той ми обеща мерки. Нищо не последва. Пълно мълчание и пълно прикриване. Любопитен е фактът, че на обществени и тържествени събития по национални празници общинският председател Мл. Тимчев не присъства и не представлява партията.

Фактите са красноречиви: аз не съм първият действащ общински съветник, който напуска БСП в Сандански поради тези причини. В предходния мандат същото направи и Методи Атанасов, който и в момента е общински съветник, и то по абсолютно идентични мотиви. За мен лично резултатите от изборите са най-ясната оценка: Младен Тимчев, който бе водач на листата на последните избори, беше изпреварен с преференции от мен – Леонид Петканин – 213 гласа, и от Никола Далев – 205 гласа. А Младен Тимчев получи 183 гласа. Това е недвусмислено доказателство, че Тимчев няма доверие, няма авторитет и няма подкрепата на социалистите в община Сандански.

Отказвам да бъда част от партия, в която бездействието, личните комплекси и страхът от активни хора са се превърнали в норма”, каза съветникът Л. Петканин, който на предстоящото редовно заседание ще напусне парламентарната група на БСП и до края на мандата си ще бъде независим общински съветник, какъвто в момента е съветникът Димитрина Хаджиева-Недина, която напусна коалицията ПП-ДБ в местния парламент в община Сандански.

ЛИДИЯ МАНЕВА