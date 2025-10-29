Младеж от Батановци е задържан след неподчинение и бягство при опит да бъде проверен, шофирайки лек автомобил

Около 16 ч. вчера на ул. „Дупнишка“ , полицейски служители направили опит за спиране и проверка на лек автомобил „Фолксваген“. Шофьорът не се подчинил и продължил пътя си, като след известно време изоставил автомобила и побягнал към градския парк. След кратко преследване органите на реда го задържали. Беглецът е установен като 18-годишен от гр. Батановци. При изпробването му с техническо средство бил отчетен положителен резултат за амфетамин. Дал е кръвна проба за химичен анализ и е настанен в арестните помещения за срок до 24 ч. Автомобилът не е негова собственост и не е иззет.

Работата по документиране на случая продължава под ръководството на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА