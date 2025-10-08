Младеж от Бобошево задържан заради опаковка с канабис, дупничанин – заради бутилка уиски

Снощи криминалисти от РУ Кюстендил са задържали 18-годишен младеж от гр. Бобошево за притежание на наркотично вещество. При извършената проверка на ул. „Л. Янков“ в града от него е иззета опаковка с канабис. Видът на наркотичното вещество е установен с полеви наркотест. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.

Вчера дупнишки полицаи са задържали 56-годишен местен жител за извършена кражба на бутилка уиски от търговски обект в града. Служителите предприели действията след подаден сигнал за извършеното деяние. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.