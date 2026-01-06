Младеж от Варна спаси кръста в Банско

С духовно единение в Банско беше отбелязан християнският празник Богоявление.

Честванията започнаха с празнична света литургия в храм „Света Троица“, водена от свещеник Георги Хаджигеоргиев. След богослужението беше извършен традиционният Богоявленски водосвет пред Духовно-историческия музей „Свети Паисий Хилендарски“.

С литийно шествие присъстващите се отправиха към центъра на града, където смелите 7 участници се впуснаха в ледените води. Светият кръст беше изваден от Стефан Анастасов, 24-годишен младеж от Варна.