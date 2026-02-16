Младеж потроши автомобил в Перник, щракнаха му белезници

Сигнал в полицията в Перник е подал 71-годишен мъж, който съобщил, че един час преди полунощ в неделя ползваният от него лек автомобил „Форд“ е със счупени предно панорамно стъкло, предно ляво и ляво странични стъкла. Служители от Първо РУ предприели действия за установяване на извършителя. Не след дълго белезниците щракнали около ръцете на 18-годишен младеж от областния град, на когото е наложена 24-часова полицейска мярка. Причините за случилото се са в процес на установяване. Образувано е бързо производство и работата продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА