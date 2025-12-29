Младеж шофира без книжка в едногодишен срок на наказанието

Бързо производство за шофиране на автомобил без свидетелство за правоуправление е образувано от служители на РУ – Радомир. На 27 декември на ул. „Острица“ в гр. Радомир бил проверен лек автомобил „Субару“, управляван от 18-годишен местен жител. Органите на реда установили, че момчето не притежава свидетелство за правоуправление и шофира в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за същото деяние. Задържан е за срок до 24 ч. и работата по документиране на случая продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА